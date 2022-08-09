ВСУ обезвредили разведгруппы врага и отразили несколько наступлений: какая ситуация на направлениях

Оккупанты пытались провести разведку боем на Бахмутском и Запорожском направлениях, но потерпели неудачу. На Добассе ВСУ отразили несколько наступлений.

Самая сложная ситуация остается на Донбассе, в частности на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 9 августа.

К теме О чем договариваются Киев и москва, взрывы в Харькове и Никополе: основное за 167 день войны

Волынское, Полесское и Северское направления

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Существует угроза ракетных ударов из беларуси.

На Северском направлении враг продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ по ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Екатериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области. Они проводили воздушную разведку возле Гая и Шалыгино.

Слобожанское, Харьковское, Славянское

На Слобожанском направлении противник сосредотачивается на удержании ранее занятых позиций. На Харьковском направлении оккупанты атаковали с танков, ствольной и реактивной артиллерии районы 16 населенных пунктов и проводили воздушную разведку БпЛА.

На Славянском направлении россияне обстреливали из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.

Краматорское, Бахмутское, Авдеевское направления

На Краматорском направлении враг атаковал район возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском зафиксирован вражеский огонь в сторону 11 населенных пунктов. Оккупанты пытались провести разведку боем в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Бахмута. Украинские воины нанесли удар врагу и заставили его бежать. С таким же результатом враг вел наступление недалеко от Зайцева.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки, Новоселовки, Авдеевки. Враг наступал недалеко от Красногоровки и Авдеевки, но безрезультатно.

Новопавловское, Запорожское на Южнобужское направления

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики атаковали районы 12 населенных пунктов. Украинские защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времивки.

В Южнобужском направлении враг активно применяет армейскую авиацию и артиллерию в районах 17 населенных пунктов.

Вас может заинтересовать – Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 8 августа: видео