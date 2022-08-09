Найскладнішою ситуація залишається на Донбасі, зокрема на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 8 серпня.

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Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася. Існує загроза ракетних ударів з білорусі.

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії у районах сіл Катеринівка, Середина-Буда та Мезенівка Сумської області. Вони проводили повітряну розвідку біля Гаю та Шалигиного.

Слобожанський, Харківський, Слов'янський

На Слобожанському напрямку ворог зосереджується на утриманні раніше зайнятих позицій. На Харківському напрямку окупанти атакували з танків, ствольної та реактивної артилерії райони 16 населених пунктів та проводили повітряну розвідку БпЛА.

На Слов'янському напрямку росіяни обстрілювали з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини.

Краматорський, Бахмутський, Авдіївський напрямки

На Краматорському напрямку ворог атакував район біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Закітного та Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському зафіксовано ворожий вогонь у бік 11 населених пунктів. Окупанти намагалися провести розвідку боєм в районах Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Бахмута. Українські воїни завдали удару ворогові та змусили його тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Окупанти завдали авіаударів у районах Мар’їнки, Красногорівки, Новоселівки, Авдіївки. Ворог наступав неподалік Красногорівки та Авдіївки, але безрезультатно.

Новопавлівський, Запорізький на Південнобузький напрямки

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники атакували райони 12 населених пунктів. Українські захисники знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки.

На Південнобузькому напрямку ворог активно застосовує армійську авіацію та артилерію в районах 17 населених пунктів.

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