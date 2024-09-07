Последние 4 –5 дней ситуация на Покровском направлении уже лучше, – Зеленский

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении. По словам президента, ситуация там остается непростой.

Он заявил, что ситуация на Покровском направлении за последние несколько суток "была лучше". Однако, как подчеркнул гарант, необходимо дождаться стабилизации. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ, которое транслировалось в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Какова ситуация на Покровском направлении

Ситуация там (на Покровском направлении – 24 Канал) в любом случае непростая,

– отметил Владимир Зеленский.

Также президент поблагодарил наших украинских воинов.

"До выезда (на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, проходившего в Германии, и форум "Амброзетти" в Италии – 24 Канал) где-то 3-4 суток уже ситуация была лучше", – сказал президент.

Зеленский отметил, что они с Сырским проговаривали все эти детали по три раза в день, поэтому "сейчас я не хочу говорить раньше времени".

"Когда там все стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать", – добавил Зеленский.