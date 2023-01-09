Готовы ли Киев и Чернигов к повторному вторжению: какая ситуация на границе
Командующий войсками оперативного командования "Север" проверил обстановку на границе Черниговщины с Россией. Глава военной администрации Киевской области тоже побывал на границе Киевщины с Беларусью.
Генерал-майор Виктор Николюк подчеркнул, что подразделения, которые держат оборону на крайних рубежах Северской области, готовы к любому развитию событий. Он заверил, что наши защитники смогут дать врагу мощный отпор в случае повторного наступления.
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Россияне до Чернигова не дойдут
Николюк заверил, что сейчас ситуация контролируется. Однако если враг снова пойдет на Черниговскую область, наши воины готовы дать отпор.
В настоящее время ситуация контролируется. Конечно, мы рассматриваем любой вариант развития событий. Но как защитили Чернигов раньше, так защитим и сейчас. А по-простому: не дадим врагу даже дойти до Чернигова,
– сказал он.
Какая ситуация в Киевской области
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что в Киевской области идет укрепление рубежей обороны и укрепление позиций.
Сегодня с рабочей поездкой на позициях региона. Проверили, как оборудованы огневые сооружения и блиндажи. В постоянной коммуникации и плодотворном сотрудничестве с военными. Наращиваем рубежи, обеспечиваем бойцов всем необходимым – техникой, спецсредствами и оснащением. Важно, чтобы наши военные находились в комфортных условиях,
– сказал Кулеба.
Какая ситуация на границе с Беларусью
- Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что по состоянию на 9 января пограничники не фиксируют перемещение техники и полеты тяжелой авиации рядом с границей Беларуси. Он сказал, что сообщениями о наращивании войск российские оккупанты пытаются нагнетать ситуацию. Поэтому пограничники вынуждены держать наготове определенное количество сил и средств, чтобы в случае повторного вторжения дать отпор врагу.
- Тем временем 8 января Россия перебросила в Беларусь еще один эшелон с военной техникой из Воронежской области, граничащей с Луганской областью. Ее доставили на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские. В эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек. Среди техники также были подмечены: не менее 8 грузовиков КамАЗ, минимум 6 тягачей МТ-ЛБ и не менее 2 артиллерийских машин 1В15.