Готовы ли Киев и Чернигов к повторному вторжению: какая ситуация на границе

Командующий войсками оперативного командования "Север" проверил обстановку на границе Черниговщины с Россией. Глава военной администрации Киевской области тоже побывал на границе Киевщины с Беларусью.

Генерал-майор Виктор Николюк подчеркнул, что подразделения, которые держат оборону на крайних рубежах Северской области, готовы к любому развитию событий. Он заверил, что наши защитники смогут дать врагу мощный отпор в случае повторного наступления.

К теме Совместные летные учения России и Беларуси: перерастут ли они в новое наступление на Украину

Россияне до Чернигова не дойдут

Николюк заверил, что сейчас ситуация контролируется. Однако если враг снова пойдет на Черниговскую область, наши воины готовы дать отпор.

В настоящее время ситуация контролируется. Конечно, мы рассматриваем любой вариант развития событий. Но как защитили Чернигов раньше, так защитим и сейчас. А по-простому: не дадим врагу даже дойти до Чернигова,

– сказал он.

Какая ситуация в Киевской области

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что в Киевской области идет укрепление рубежей обороны и укрепление позиций.

Сегодня с рабочей поездкой на позициях региона. Проверили, как оборудованы огневые сооружения и блиндажи. В постоянной коммуникации и плодотворном сотрудничестве с военными. Наращиваем рубежи, обеспечиваем бойцов всем необходимым – техникой, спецсредствами и оснащением. Важно, чтобы наши военные находились в комфортных условиях,

– сказал Кулеба.

Какая ситуация на границе с Беларусью