Я обосс*л ноги, и опухоль немного спала: оккупант пожаловался жене на медицинское обеспечение

Российские военные продолжают страдать на войне против Украины. У врагов наблюдаются проблемы не только с оснащением, но и с медицинским обеспечением.

Да, в перехваченном ГУР МО разговоре, россиянин рассказывал своей жене о своем состоянии здоровья. Если так дальше пойдет, то он может пополнить ряды двухсотых очень быстро.

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Вместо медикаментов – моча

Российский боец рассказал жене, что находится в Снегиревском районе Николаевской области. Он в телефонном разговоре поблагодарил женщину, ведь воспользовался ее советом, который она давала раньше. С ее помощью враг пытается справиться со стрептодермией (заболеванием кожи).

Как ты и сказала: обос*ал свои ноги. Ну, вроде бы опухоль немного сошла,

– говорит он.

Оккупант рассказывает, что у него уже такое заболевание было. Он стрептодермию наблюдал у себя, когда срочную службу проходил и не мылся четыре месяца. То есть можно предположить, в каком он сейчас состоянии.

Поскольку медикаментов у врага нет, то только мочиться на ноги он и может. Это единственный способ хоть как-то заживлять раны и бороться с инфекциями, которые множатся с молниеносной скоростью.

Жена посоветовала попросить у других оккупантов каких-нибудь медикаментов или хотя бы перекиси водорода. На что тот ответил, что здесь каждый думает только о себе – "своих не бросаем", а как же – поэтому никто ему ничего не даст.

Россиянин жалуется, что даже за посылкой сходить не может. Мол, если он впихнет ноги в свою обувь, то после этого ее придется разрезать. Но забрать передачу от родных очень хочет.

Просто боюсь, что придет посылка, а я не смогу за ней прийти. И ее разтащат, б*я. Каждый выживает как может,

– жалуется он.

Враг также рассказывает, что никакие отпуска оккупантам не светят. Более того, даже заболевания никого не беспокоят. Воюешь – воюй. Жалуется, что командование черствое и ему безразлично, в каком ты состоянии. В принципе, что логично: "пушечное мясо" на то и "пушечное мясо".

Путина ненавидят российские военные

По мнению оккупанта, самая временная мобилизация проведена конституционно неправильно. Мол, сначала должны отправлять срочников, а потом уже нагребать гражданское население. Россиянин считает, что воевать должно прежде всего регулярное войско страны.

Чего же он (Путин – 24 канал) там бережет их всех, чтобы не разорвали его матеря, бл*н? И вообще она (мобилизация – 24 канал) вводится, когда на страну нападают, а не когда она нападает на кого-то. Св*лочь такая,

– подчеркнул оккупант.

Он добавил жене, что российские военные не прекращают проклинать Путина. Ведь его и подручных диктатора считают виновными в том, что сейчас происходит как в Украине, так и в России.

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