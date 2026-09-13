Пресс-офицер Главного отдела беспилотных систем "Феникс" Злата "Рей" рассказала 24 Каналу, что за сутки противник может задействовать более 10 тысяч дронов-камикадзе по всей линии фронта. Однако ключевой проблемой оккупантов остается технологическое превосходство Украины, качество ее дронов и высокое мастерство операторов.

Как украинские дроны уничтожают логистику врага

Российские войска пытаются обойти украинские позиции и перерезать важные пути снабжения в районе Константиновки, однако украинские подразделения БПЛА оказывают мощное сопротивление. Силы обороны применяют весь спектр беспилотных систем для ослабления наступательного потенциала противника.

Мы также работаем по их путям снабжения. Наши FPV-дроны и тяжелые бомбардировщики проводят атаки по их маршрутам, складам, местам, где россияне разгружают боеприпасы и технику. Из-за этого врагу приходится перевозить грузы небольшими партиями, преимущественно ночью и на легком транспорте. Это значительно замедляет их наступление и снижает возможность для дальнейших атак,

– рассказала Злата "Рей".

Кроме того, украинские операторы ведут постоянную охоту на вражеские разведывательные дроны, которые корректируют артиллерийский огонь и удары управляемыми авиабомбами по прифронтовым населенным пунктам.

Враг создает постановочные видео и терроризирует гражданских

Комментируя распространение оккупантами постановочных кадров с поднятием российских флагов в определенных населенных пунктах, пресс-офицер отметила, что это информационно-психологические операции для внутренней российской аудитории. Часто для создания вымышленных "успехов" враг задействует даже искусственный интеллект, ведь реальная ситуация на фронте отличается от пропагандистских заявлений.

В то же время российские захватчики прибегают к сознательному террору против гражданского населения. В частности, в Краматорске 5 сентября вражеский дрон уничтожил автомобиль волонтеров, и это уже третий подобный случай за последний месяц в этом районе. Подобное происходило в Константиновке и Дружковке.

Такие атаки не имеют военной необходимости, их цель – просто терроризировать прифронтовые города. Именно поэтому мы работаем круглосуточно, чтобы наши дроны в нужный момент могли защитить людей,

– подытожила Злата "Рей".

О ситуации на Константиновском направлении: смотрите видео