Пресофіцерка Головного відділу безпілотних систем "Фенікс" Злата "Рей" розповіла 24 Каналу, що за добу противник може застосовувати понад 10 тисяч дронів-камікадзе по всій лінії фронту. Проте ключовою проблемою окупантів залишається технологічна перевага України, якість її дронів, висока майстерність операторів.

Як українські дрони нищать логістику ворога

Російські війська намагаються обходити українські позиції та перерізати важливі шляхи постачання біля Костянтинівки, однак українські підрозділи БпЛА дають потужну відсіч. Сили оборони застосовують весь спектр безпілотних систем для послаблення наступального потенціалу противника.

Ми також працюємо по їхніх шляхах постачання. Наші FPV-дрони та важкі бомбери атакують їх маршрути, склади, місця, де росіяни розвантажують боєприпаси й техніку. Через це ворогу доводиться перевозити вантажі маленькими партіями, переважно вночі та легким транспортом. Це доволі уповільнює їх наступ і зменшує можливість для подальших атак,

– розповіла Злата "Рей".

Окрім цього, українські оператори ведуть постійне полювання на ворожі розвідувальні дрони, які коригують артилерійський вогонь та удари керованими авіабомбами по прифронтових населених пунктах.

Ворог створює постановчі відео та тероризує цивільних

Коментуючи поширення окупантами постановчих кадрів із підняттям російських прапорів у певних населених пунктах, пресофіцерка зауважила, що це інформаційно-психологічні операції для внутрішньої російської аудиторії. Часто для створення вигаданих "успіхів" ворог залучає навіть штучний інтелект, адже реальна ситуація на фронті відрізняється від пропагандистських заяв.

Водночас російські загарбники вдаються до свідомого терору проти цивільного населення. Зокрема, у Краматорську ворожий дрон 5 вересня знищив автомобіль волонтерів, і це вже третій подібний випадок за останній місяць у цьому районі. Подібне відбувалось у Костянтинівці та Дружківці.

Такі атаки не мають військової необхідності, їх мета – просто тероризувати прифронтові міста. Саме тому ми працюємо цілодобово, щоб наші дрони у потрібну мить могли захистити людей,

– підсумувала Злата "Рей".

Про ситуацію на Костянтинівському напрямку: дивіться відео