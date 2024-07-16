Это 24 Каналу отметил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, такие действия захватчиков направлены не столько на накопление, как на восстановление парка ракет для нанесения массированных ударов.

Читайте также Летучая смерть: что известно о ракете Х-101, которой Россия ударила по "Охматдету"

"У них есть проблемы с ракетами. Здесь и то, и другое. И готовность к очередной атаке. Там ничего не изменилось в плане производства. Как докладывала наша разведка, они до 100 ракет разных типов в месяц могут собирать, выпускать, что они и делают", – сказал он.

Восстановление парка российских ракет

Олег Жданов отметил, что россияне не снижают свой запас меньше, чем примерно 900 ракет. Примерно 900 тысяч ракет они держат как неприкосновенный запас. Остальное враг использует для ракетных ударов по мере необходимости.

Когда они посчитали, что им надо нанести массированный ракетный удар, 8 июля нанесли его по Киеву в основном, по Днепру и по Запорожью. Поэтому это даже не столько накопление, сколько восстановление парка этих ракет для нанесения массированных ударов,

– объяснил военный эксперт.