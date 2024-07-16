Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, такі дії загарбників спрямовані не так на накопичення, як на відновлення парку ракет для завдання масованих ударів.

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"У них є проблеми з ракетами. Тут і те, і інше. І готовність до чергової атаки. Там нічого не змінилося у плані виробництва. Як доповідала наша розвідка, вони до 100 ракет різних типів на місяць можуть збирати, випускати, що вони й роблять", – сказав він.

Відновлення парку російських ракет

Олег Жданов зазначив, що росіяни не знижують свій запас менше, ніж приблизно 900 ракет. Приблизно 900 тисяч ракет вони тримають як недоторканний запас. Решту ворог використовує для ракетних ударів за необхідністю.

Коли вони порахували, що їм треба завдати масованого ракетного удару, 8 липня завдали його по Києву в основному, по Дніпру і по Запоріжжю. Тому це навіть не стільки накопичення, скільки відновлення парку цих ракет для завдання масованих ударів,

– пояснив військовий експерт.