Ситуация – тяжелая: в ОП рассказали об электроснабжении в Киеве

Ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в Киеве на вечер 6 ноября остается тяжелой. В то же время временные отключения света – контролируемые.

Кирилл Тимошенко отметил, что сейчас, пожалуй, каждый киевлянин и киевлянка ощущают на себе, что ситуация тяжелая. Однако временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему.

Обратите внимание Отключение света в Украине: графики и перечень городов

Пока очень важно не допускать массового отключения.

Главное, что временные отключения, которые продолжаются сейчас, – контролируемые. Наша ярость в такие моменты и беспомощность – это то, чего и хотел достичь враг, атакуя энергообъекты. Поэтому работаем, не паникуем,

– заявил Тимошенко.



В КГГА отреагировали на сообщения о вероятной эвакуации из Киева

Роман Ткачук – директор Департамента муниципальной безопасности – опроверг информацию, что из Киева якобы готовятся эвакуировать население. Ситуация в украинской столице остается контролируемой.

В то же время Ткачук подчеркнул, что местные власти вынуждены рассматривать все возможные варианты действий в случае чрезвычайной ситуации. В частности, говорится о полном и долговременном отсутствии электроэнергии, водо- и теплоснабжения.

Важно, чтобы система гражданской защиты была готова к любым вариантам развития событий. В то же время, не стоит думать, что сейчас готовятся эвакуировать людей.

Заметьте – заявления об эвакуации из Киева – что известно: смотрите видео