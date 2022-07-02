Пограничники предупредили украинцев об очередях на границе с Польшей
Источник:телеграм ГПСУ
С начала полномасштабной войны России против Украины миллионы наших граждан выехали за пределы страны, чтобы найти временное пристанище в другом месте. Впрочем, несмотря на то, что в Украине до сих пор опасно, многие возвращаются.
Украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей
В основном украинцы возвращаются домой через польско-украинскую границу, поэтому на этом пропускном пункте могут быть очереди. Это происходит и сейчас, Государственная пограничная служба предупредила об очередях на границе с Польшей.
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Отмечается, что в отдельных направлениях наблюдается накопление легкового автотранспорта на выезд из Польши в Украину.
Очереди в направлении Украины наблюдаются перед следующими пунктами пропуска:
- "Зосин – Устилуг" – около 400 легковых автомобилей;
- "Долгобычев – Угринов" – около 80 легковых авто;
- "Будомеж – Грушев" – около 50 легковых авто;
- "Корчова – Краковец" – около 30 легковых авто;
- "Медыка – Шегини" – около 60 легковых автомобилей.
В то же время в ГПСУ подчеркнули, что накопление транспорта перед вышеуказанными пунктами пропуска на территории сопредельной страны не ограничивает возможности пропуска легковых автомобилей, пересекающих границу в частных целях.Заметьте: отслеживать наличие очередей на выезд из Польши в Украину можно в мобильном приложении "Mobilna Granica" и по ссылкам.
Зеленский отменил нулевую растаможку для авто
Президент Владимир Зеленский 30 июня подписал закон, отменяющий беспошлинный ввоз автомобилей из Европы в Украину. Документ вступил в силу 1 июля. То есть теперь украинцам нужно платить все пошлины при ввозе автомобилей из-за границы.
Заметим, что закон возобновляет пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары, которые были отменены в марте 2022 года.
Такое решение было принято на фоне того, что с началом полномасштабной войны в Украине некоторые украинцы начали свозить элитные автомобили, а не машины бойцам ВСУ.
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