Пограничники предупредили украинцев об очередях на границе с Польшей

С начала полномасштабной войны России против Украины миллионы наших граждан выехали за пределы страны, чтобы найти временное пристанище в другом месте. Впрочем, несмотря на то, что в Украине до сих пор опасно, многие возвращаются.

Украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей

В основном украинцы возвращаются домой через польско-украинскую границу, поэтому на этом пропускном пункте могут быть очереди. Это происходит и сейчас, Государственная пограничная служба предупредила об очередях на границе с Польшей.

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Отмечается, что в отдельных направлениях наблюдается накопление легкового автотранспорта на выезд из Польши в Украину.

Очереди в направлении Украины наблюдаются перед следующими пунктами пропуска:

"Зосин – Устилуг" – около 400 легковых автомобилей;

– около 400 легковых автомобилей; "Долгобычев – Угринов" – около 80 легковых авто;

– около 80 легковых авто; "Будомеж – Грушев" – около 50 легковых авто;

– около 50 легковых авто; "Корчова – Краковец" – около 30 легковых авто;

– около 30 легковых авто; "Медыка – Шегини" – около 60 легковых автомобилей.

В то же время в ГПСУ подчеркнули, что накопление транспорта перед вышеуказанными пунктами пропуска на территории сопредельной страны не ограничивает возможности пропуска легковых автомобилей, пересекающих границу в частных целях.

Зеленский отменил нулевую растаможку для авто

Президент Владимир Зеленский 30 июня подписал закон, отменяющий беспошлинный ввоз автомобилей из Европы в Украину. Документ вступил в силу 1 июля. То есть теперь украинцам нужно платить все пошлины при ввозе автомобилей из-за границы. Заметим, что закон возобновляет пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары, которые были отменены в марте 2022 года. Такое решение было принято на фоне того, что с началом полномасштабной войны в Украине некоторые украинцы начали свозить элитные автомобили, а не машины бойцам ВСУ. Это может вас заинтересовать – на границе с Польшей продают выгодные места в очереди: смотрите видео