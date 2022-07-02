Українців попередили про черги на кордоні з Польщею

Здебільшого українці повертаються додому через польсько-український кордон, тому на пропускних пунктах з цією країною можуть бути черги. Це відбувається і зараз, відтак Державна прикордонна служба попередила про черги на кордоні з Польщею.

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Зазначається, що на окремих напрямках спостерігається накопичення легкового автотранспорту на виїзд з Польщі до України.

Черги у напрямку України спостерігаються перед наступними пунктами пропуску:

"Зосин – Устилуг" – близько 400 легкових авто;

– близько 400 легкових авто; "Долгобичув – Угринів" – близько 80 легкових авто;

– близько 80 легкових авто; "Будоміж – Грушів" – близько 50 легкових авто;

– близько 50 легкових авто; "Корчова – Краківець" – близько 30 легкових авто;

– близько 30 легкових авто; "Медика – Шегині" – близько 60 легкових авто.

Водночас у ДПСУ підкреслили, що накопичення транспорту перед вищевказаними пунктами пропуску на території суміжної країни не обмежує можливості пропуску легковиків, які перетинають кордон з приватною метою.

Зауважте: відстежувати наявність черг на виїзд з Польщі до України можна у мобільному додатку "Mobilna Granica" та за посиланнями.

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