Закон глава держави підписав 30 червня, а вступає у дію він 1 липня. Тобто вже з п'ятниці українцям потрібно сплачувати всі мита під час ввезення автомобілів з-за кордону.

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Зауважимо, закон відновлює мита, акцизи та 20% ПДВ на імпортні товари, що були скасовані у березні 2022 року.

Що цьому передувало

З початку повномасштабної війни в Україні Верховна Рада вирішила скасували мита на автомобілі. Таке рішення схвалили для того, щоб було дешевше купити транспорт для військових на фронт. Однак деякі українці почали звозити елітні автівки, а не машини бійцям. Загалом за 4 місяці в Україні ввезли понад 210 тисяч транспортних засобів. Оскільки податку не було, Держбюджет недоотримав близько 13 мільярдів доларів.

До речі, останніми днями на кордонах сильно збільшилися черги – шеренги з автомобілів простягнулися на 30 – 40 тисяч кілометрів. Все тому, що водії хочуть встигнути скористатися нульовим розмитненням.

Щоб зменшити час очікування, Львівська митниця навіть вирішила тимчасово дозволити в'їзд автомобілів на всіх пунктах пропуску. Крім того, у пунктах пропуску "Краківець – Корчова" і "Рава-Руська – Гребенне" збільшили кількість працівників митниці. Адже деякі люди вже по 5 діб стоять у черзі.

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