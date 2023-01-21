Все стабильно, и это хорошо, – Yasno о ситуации со светом в Киеве
Источник:Sergey Ковальенко
В Yasno прокомментировали ситуацию со светом в Киеве по состоянию на вечер 21 января. В течение дня свет в украинской столице выключали по графику.
Детали рассказал Сергей Коваленко – генеральный директор компании Yasno. Он отметил, что ситуация – стабильная и это – хорошо.
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Сегодня сжато. Стабильно. И это хорошо. Сегодня отключения в Киеве происходили по графику. На завтра город имеет ограничение 985 МВт в день, на ночь есть 627 МВТ,
– заявил Коваленко.
Гендиректор Yasno добавил, что это покроет 67% потребностей Киева. Речь идет о запросах промышленности, населения и критической инфраструктуры. Людей просят не забывать о правилах оптимального использования электроприборов.Важно! Киев вернулся к стабилизационным отключениям 20 января.
В Укрэнерго рассказали, что самый ощутимый дефицит энергии фиксируется вечером.
Украинские школьники создали уникальное устройство
Департамент образования и науки Киева рассказал, что украинские школьники разработали уникальное устройство. Учащиеся математических групп Дмитрий и Артем создали бот, извещающий о наличии света. Теперь пользователи смогут отдаленно следить за тем, есть ли свет в их домах. Это поможет людям сберечь время и нервы.