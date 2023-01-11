Враг пытается окружить Соледар, но наши командиры держат фланги, – Арестович

Оккупанты перебросили свои войска к Соледару, чтобы попытаться взять город в кольцо. И несмотря на то, что их там очень много, наши военные продолжают мужественно обороняться.

Как отметил в эфире с Марком Фейгиным советник ОП Алексей Арестович, ситуация вблизи Соледара достаточно неприятная. И это несмотря на то, что враг продолжает нести безумные потери.

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Оккупанты хотят отрезать Соледар

Прежде всего следует понимать, что дорога Бахмут – Соледар под огневым контролем оккупантов. Враг не вышел на дорогу. У него есть возможность простреливать ее. А значит, защитникам Украины чрезвычайно сложно подвозить все необходимое.

Ситуация достаточно неприятна. Задача противника прорваться к Красной Горе и Парасковеевке и к участку, ведущему к Славянску. А с Севера они хотят радостно выскочить и отрезать Соледар от дорог, ведущих на Запад,

– заметил Арестович.

В то же время он добавил, что украинские командиры грамотные. Они понимают, что нужно уделять внимание не только участкам, где проходят непосредственные бои. Они еще и держат фланги, чтобы враг не мог вскочить врасплох.

Что будет, если захватят Соледар

Арестович также спрогнозировал ситуацию, во время которой врагу удалось взять Соледар. Так, в таком случае нашим военным придется отойти. А сами оккупанты смогут похвастаться частичным успехом. Но он, уверен советник ОП, не влияет на ход войны в целом.

Это очень дорогая игрушка, которая будет оплачена десятками тысяч жизней русских солдат. Подобный способ войны перспективы не имеет,

– подчеркнул Арестович.

Он заметил, что этим "достижением" однозначно воспользуются пропагандисты. Мол, после этого можно будет и захватить Бахмут, и на административные границы Донецкой области выйти.

Но есть одно "но". По словам Арестовича, на подконтрольной Украине территории Донецкой области еще около 20 таких городов. Это означает, что с учетом нынешней ситуации врагу придется положить 700 тысяч убитыми, чтобы достичь поставленной цели.

Оккупанты уже кичатся достижениями

В российских телеграм-каналах наперегонки распространяют информацию о якобы "взятии под контроль" Соледара. Это подчеркнул сам глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Он похвастался тем, что в центре города – котел, где ведутся бои. И, конечно, сделал четкий упор на то, что в штурме участвовали исключительно его наемники.

Позже он даже выложил фотографию. На ней Пригожин со своими головорезами якобы находится в одной из "освобожденных соляных шахт".

Ложь не скрыть

OSINT-аналитики решили сравнить фото, которое выложил Пригожин с реальными кадрами из соляных шахт. И, как вы уже поняли, они отличаются кардинально. А это может еще раз демонстрировать, что оккупанты пытаются распространить дезинформацию, чтобы подорвать дух украинцев.

Итак: 1 фото демонстрирует соляные рудники в Соледаре. 2 – пещеры в районе Владимировки. 3 – то, что ЧВК "Вагнера" называет соляными шахтами в Соледаре. Сравнение демонстрирует, что Пригожин со своими приспешниками отнюдь не находится в соляной шахте в Соледаре.

Зачем врагу информационная атака

Блогер Анатолий Штефан подчеркнул, что оккупанты поставили себе четкую цель. Они стремятся посеять недоверие к командованию, панику. Враг хочет дискредитировать подразделения и унизить героизм и мужество защитников Украины.

Именно поэтому они и распространяют в сети информацию о якобы взятии Соледара. Этот ход должен повлиять на тех, кто либо в самом городе, либо на его окрестностях. Но мы должны не забывать, что ВСУ продолжают мужественно бороться в сложнейших условиях.

Но сломать их не получится! Они больше, чем Герои. Гордимся каждым воином Украины!

– подчеркнул он.

Напомним, что ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации в Соледаре. Она отметила, что подступы к позициям буквально усеяны труппами оккупантов. А за удержание контроля над ним идут тяжелые бои.