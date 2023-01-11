Як зазначив в ефірі з Марком Фейгіним радник ОП Олексій Арестович, ситуація поблизу Соледара достатньо неприємна. І це попри те, що ворог продовжує зазнавати шалених втрат.

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Окупанти хочуть відрізати Соледар

Передовсім слід розуміти, що дорога Бахмут – Соледар під вогневим контролем оккупантів. Ворог не вийшов на дорогу. Він має можливість прострілювати її. А отже захисникам України надзвичайно складно підвозити все необхідне.

Ситуація достатньо неприємна. Задача противника прорватися до Красної Гори та Парасковіївки та до ділянки, яка веде до Слов'янська. А з Півночі вони хочуть радісно вискочити та відрізати Соледар від доріг, які ведуть на Захід,

– зауважив Арестович.

Водночас він додав, що українські командири грамотні. Вони розуміють, що потрібно приділяти увагу не лише ділянкам, де відбуваються безпосередні бої. Вони ще й тримають фланги, щоб ворог не міг заскочити зненацька.

Що буде, якщо захоплять Соледар

Арестович також спрогнозував ситуацію, за якої ворогу таки вдалося взяти Соледар. Так, у такому випадку нашим військовим доведеться відійти. А самі окупанти зможуть похизуватися частковим успіхом. Але він, переконаний радник ОП, не впливає на перебіг війни в цілому.

Це дуже дорога забавка, яка буде оплачена десятками тисяч життів російських солдатів. Подібний спосіб війни перспективи не має,

– наголосив Арестович.

Він зауважив, що цим "здобутком" однозначно скористаються пропагандисти. Мовляв, після цього можна буде і Бахмут захопити, і на адміністративні межі Донецької області вийти.

Але є одне "але". За словами Арестовича, на підконтрольній Україні території Донеччини ще близько 20 таких міст. Це означає, що з урахуванням нинішньої ситуації ворогові доведеться покласти 700 тисяч убитими, щоб досягнути поставленої мети.

Окупанти вже хизуються здобутками

У російських телеграм-каналах наввипередки поширюють інформацію про буцімто "взяття під контроль" Соледара. На цьому наголосив сам глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин.

Він похизувався тим, що у центрі міста – котел, де точаться бої. І, ясна річ, зробив чіткий наголос на тому, що у штурмі брали участь винятково його найманці.

Пізніше він навіть виклав світлину. На ній Пригожин зі своїми головорізами буцімто перебуває в одній зі "звільнених соляних шахт".

Брехню не приховати

OSINT-аналітики вирішили порівняти фото, яке виклав Пригожин, з реальними кадрами з соляних шахт. І, як ви вже зрозуміли, вони відрізняються кардинально. А це може вкотре демонструвати, що окупанти намагаються поширити дезінформацію, щоб підірвати дух українців.

Отже: 1 фото демонструє соляні копальні у Соледарі. 2 – печери у районі Володимирівки. 3 – те, що ПВК "Вагнера" називає соляними шахтами у Соледарі. Порівняння демонструє, що Пригожин зі своїми посіпаками аж ніяк не перебуває у соляній шахті у Соледарі.

Для чого ворогові інформаційна атака

Блогер Анатолій Штефан наголосив, що окупанти поставили собі чітку мету. Вони прагнуть посіяти недовіру до командування, паніку. Ворог хоче дискредитувати підрозділи та принизити героїзм і мужність захисників України.

Саме тому вони й поширюють в мережі інформацію про буцімто взяття Соледара. Цей хід мав би вплинути на тих, хто або в самому місті, або на його околицях. Але ми повинні не забувати, що ЗСУ продовжують мужньо боротися у надзвичайно складних умовах.

Але зламати їх не вдасться! Вони більше ніж Герої. Пишаємося кожним воїном України!,

– наголосив він.

Нагадаємо, що раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію у Соледарі. Вона зазначила, що підступи до позицій буквально всіяні трупами окупантів. А за утримання контролю над ним точаться важкі бої.