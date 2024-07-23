В эфире 24 Канала военный эксперт Сергей Грабский оценил, насколько эффективно работает инициатива и какая польза от снарядов, которые поступают.

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Какую роль для Украины играют снаряды

Чешская инициатива работает и она является одним из элементов поставок боеприпасов в Украину. Однако не надо думать, что только благодаря этой инициативе Вооруженные Силы Украины выживают на поле боя. Кроме этого, есть поставки из Соединенных Штатов, Евросоюза, третьих стран, а также – украинское производство.

Это помогает нам сейчас воевать и менять ситуацию на поле боя в нашу пользу,

– отметил Грабский.

По его словам, хорошо то, что в Украине уже не называют конкретные цифры, ведь это было очень большой ошибкой с самого начала, потому что противник мог скоординировать свои противодействия в соответствии с тем количеством снарядов, которое поступает.

Наконец количество снарядов, которое передано и передается ежедневно, стало тайной. Однако мы уже видим результаты на поле боя, когда противник обессилен и ценой невероятных усилий пытается продвигаться,

– сказал военный эксперт.

Это так же является результатом, в частности, чешской инициативы, которая помогает вести эффективную борьбу и эффективно выжигать врага.

Минобороны Болгарии сообщило, что может передать Украине избыточные или ненужные для ее армии боеприпасы. Соответствующее решение еще должно принять болгарское правительство.

Какая ситуация со снарядами у россиян

Как отметил Грабский, у противника блестящая ситуация со снарядами. Ограничения по количеству нет, но есть вопросы по артиллерийским стволам.

Прежде всего речь идет об истощении стволов. Россияне вынуждены привлекать более старые стволы, их нужно ремонтировать и с этим возникает проблема,

– подчеркнул Грабский.

Несмотря на то, что снарядов противнику хватает, возможности по восстановлению столов и артиллерийских систем, которые ВСУ уничтожают не менее 20 – 30 ежедневно, ограничивает использование противником артиллерийских систем в качестве ударного средства.

"Если говорить в комплексе, то речь идет не только о количестве снарядов, которое исчисляется миллионами, но и о возможности их использования. С этим есть определенные трудности, что влияет на снижение интенсивности российских обстрелов", – добавил военный эксперт.