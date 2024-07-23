В етері 24 Каналу військовий експерт Сергій Грабський оцінив, наскільки ефективно працює ініціатива та яка користь від снарядів, які надходять.

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Яку роль для України відіграють снаряди

Чеська ініціатива працює і вона є одним з елементів постачання боєприпасів в Україну. Однак не треба думати, що тільки завдяки цій ініціативі Збройні Сили України виживають на полі бою. Крім цього, є поставки зі Сполучених Штатів, Євросоюзу, третіх країн, а також – українське виробництво.

Це допомагає нам зараз воювати й змінювати ситуацію на полі бою на нашу користь,

– зауважив Грабський.

За його словами, добре те, що в Україні вже не називають конкретні цифри, адже це було дуже великою помилкою від самого початку, бо противник міг скоординувати свої протидії відповідно до тієї кількості снарядів, яка надходить.

Нарешті кількість снарядів, яка передана й передається щодня, стала таємницею. Проте ми вже бачимо результати на полі бою, коли противник знесилений і ціною неймовірних зусиль намагається просуватися,

– мовив військовий експерт.

Це так само є результатом, зокрема, чеської ініціативи, яка допомагає вести ефективну боротьбу й ефективно випалювати ворога.

Міноборони Болгарії повідомило, що може передати Україні надлишкові або непотрібні для її армії боєприпаси. Відповідне рішення ще має прийняти болгарський уряд.

Яка ситуація зі снарядами у росіян

Як зазначив Грабський, у противника блискуча ситуація зі снарядами. Обмеження щодо кількості немає, але є питання щодо артилерійських стволів.

Насамперед йдеться про виснаження стволів. Росіяни змушені залучати старіші стволи, їх потрібно ремонтувати й з цим виникає проблема,

– наголосив Грабський.

Попри те, що снарядів противнику не бракує, можливості щодо відновлення столів й артилерійських систем, які ЗСУ знищують щонайменше 20 – 30 щодня, обмежує використання противником артилерійських систем у якості ударного засобу.

"Якщо говорити в комплексі, то йдеться не тільки про кількість снарядів, яка обраховується мільйонами, а й про можливість їх використання. З цим є певні труднощі, що впливає на зниження інтенсивності російських обстрілів", – додав військовий експерт.