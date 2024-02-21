Россияне продолжают штурмовать в районе Авдеевки: в 3 ОШБр рассказали о ситуации
Российские оккупационные войска продолжают штурмовать на Авдеевском направлении. Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал подробнее о ситуации в районе Авдеевки.
Захватчики пытаются вычислить слабые места в обороне. Об этом в эфире телемарафона заявил Александр Бородин, информирует 24 Канал.
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Что происходит в районе Авдеевки
Журналисты поинтересовались у пресофицера 3-й ОШБр Александра Бородина, какая сейчас ситуация на Авдеевском направлении.
Александр Бородин рассказал о том, как ведут себя россияне и насколько активно они продолжают давить.
Он отметил, что оккупанты пытаются продолжать штурмовые действия. Он отметил, что "это не такой уровень штурмовых действий, которые были в самом месте", однако они их продолжают.
По его словам, это и пехотные штурмы под прикрытием техники.
В каком-то плане они, наверное, пытаются, скажем так, вычислить слабые места, чтобы вычислить, где новые линии обороны,
– сообщил пресс-офицер 3-й Отдельной штурмовой бригады.
Однако, по словам Александра Бородина, "у нас линия обороны достаточно стабильная, классическая, и поэтому ее проще удерживать, потому что нет преград для, к примеру, работы логистики".
Потому что в Авдеевке, как объяснил Бородин, все что касается любой логистики, медицинской и пехотной поддержки была крайне затруднена.
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