Россияне вошли в Угледар с запада и юга: карта боевых действий 1 октября

Наступление оккупантов на Востоке продолжается. Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении.

За последние сутки произошло 189 боестолкновений. По данным DeepState, враг оккупировал Невское, продвинулся возле Новогродовки, Кругляковки, Водяного, в Угледаре и Торецке.

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Где происходят бои

На Харьковском направлении враг 16 раз пытался штурмовать в районах населенных пунктов Бурговатка, Старица, Тихое и Волчанск, но успеха не имел.

Какова ситуация на севере Харьковщины: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки состоялись 24 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого.

Штурм россиян в районе Глушковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед в сторону Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве, одно боестолкновение еще продолжается.

Враг оккупировал Невское: смотрите на карте

На Северском направлении украинские защитники отражали 3 штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки. По Серебрянскому лесничеству вражеская авиация нанесла удар более 60 неуправляемыми авиационными ракетами.

Атака россиян возле Белогоровки: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Часового Яра. Все штурмы вблизи были остановлены.

Противник штурмовал Часов Яр: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку Торецка, Железного, Нелиповки и Щербиновки. Противник понес потери и отступил.

Россияне имеют продвижение в Торецке: смотрите на карте

Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где нашими защитниками было остановлено 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лысовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово, здесь Силами обороны было отражено более 20 атак.

Тяжелая ситуация возле Селидово: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 31 атаку позиций вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукурино и Катериновки. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Курахово и Георгиевка.

Россияне пытались продвинуться в направлении Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 8 штурмов наших позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Враг зашел в Угледар: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Малой Токмачки, получили жесткий отпор и понесли потери.

Неудачная атака оккупантов в районе Малой Токмачки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.