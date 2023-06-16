ВСУ закрепляются на занятых рубежах: в Генштабе рассказали о ситуации в районе Угледара

Украинские военные продолжают вести наступательные операции в Донецкой области. Как отмечают в Генштабе ВСУ, наши защитники закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара.

На этом сделал акцент спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев на брифинге, который транслировали во время телемарафона, передает 24 Канал. Кроме того, известно, что наступательные действия наблюдаются на двух направлениях.

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ВСУ закрепляются возле Угледара

В районе города Угледар украинские воины имели успех на отдельных участках. При проведении штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах,

– рассказал он.

По словам спикера, подразделения ВСУ также провели успешные наступательные действия по двум направлениям:

Новоданиловка – Роботино;

Левадное – Старомайорское.

Также Ковалев отметил, что наступательные действия фиксировали и в районе восточнее населенного пункта Ступочки. Это Константиновский район Донбасса.

"Вытеснили российских оккупантов с занимаемых позиций", – подчеркнул Ковалев.

Что известно о боях вблизи Угледара

15 июня о ситуации доложил представитель Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, наши военные продвинулись в районе Угледара.

Причем они делают это, несмотря на преимущество врага, как в авиации, так и в артиллерии. Кроме того, не стоит забывать, что российские захватчики крепко держатся за позиции, которые они заняли.

В то же время Шершень отметил, что в районе этого населенного пункта продолжаются меры по улучшению тактического положения.

В районе города Угледар наши подразделения и войска продвинулись в сторону противника до одного километра,

– отметил он.

Кстати, вскоре нас могут ожидать также хорошие новости из Бахмутского направления. С журналистами 24 Канала общался заместитель командира 3 отдельной ОШБр Родион Кудряшов. Он отметил, что его бригада двигается вперед по своей линии ответственности. Кроме того, имеет определенные успехи и реализует новозахваченные позиции оккупантов.

Формируем определенные плацдармы и планируем следующие действия. Я думаю, в ближайшее время мы можем порадовать определенными достижениями непосредственно в нашей линии ответственности, где мы будем реализовывать определенные действия по подавлению врага.

– подчеркнул Кудряшов.

Он подчеркнул, что по всей полосе Бахмутского направления инициатива в руках ВСУ. Наши защитники видят движения врага, какие силы он использует и как подтягивает резервы. ВСУ ожидают команд, чтобы продолжать вытеснять оккупантов с родной земли.