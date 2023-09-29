Мужество и героизм наших пограничников позволяют выбивать врага с позиций в сложных условиях.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

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Что известно о боевых подразделениях ГПСУ

Наши ребята вместе с украинскими защитниками воюют по всей линии фронта, в том числе наш "Сталевий кордон", который выполняет задачи и на Купянском, и на Бахмутском направлениях. Подразделения погранслужбы вместе с другими подразделениями ВСУ освобождали Клещеевку,

– говорит Андрей Демченко.

Пока ребята продолжают продвигаться дальше, они выполняют те задачи, которые определены военным командованием, продолжают занимать позиции. Часто это довольно сложная работа, ведь оккупанты надеются вернуть утраченные позиции, поэтому и поливают наших бойцов плотным огнем.

Обратите внимание! "Сталевий кордон" – это подразделение "Гвардии наступления", сформированное в марте 2023 года в Государственной пограничной службе.

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Какая ситуация у Клещеевки