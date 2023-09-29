Мужество и героизм наших пограничников позволяют выбивать врага с позиций в сложных условиях.
Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.
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Что известно о боевых подразделениях ГПСУ
Наши ребята вместе с украинскими защитниками воюют по всей линии фронта, в том числе наш "Сталевий кордон", который выполняет задачи и на Купянском, и на Бахмутском направлениях. Подразделения погранслужбы вместе с другими подразделениями ВСУ освобождали Клещеевку,
– говорит Андрей Демченко.
Пока ребята продолжают продвигаться дальше, они выполняют те задачи, которые определены военным командованием, продолжают занимать позиции. Часто это довольно сложная работа, ведь оккупанты надеются вернуть утраченные позиции, поэтому и поливают наших бойцов плотным огнем.
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Какая ситуация у Клещеевки
- Село Клещеевка к югу от Бахмута освободили 17 сентября. Оно, как и Андреевка, полностью разрушено.
- Важность этого села в том, что оно располагается у подножия гряды высот. На них можно разместить артиллерийские батареи, которые накрывают практически весь Бахмут и линию коммуникаций, в том числе дороги, по которым идет логистическое обеспечение вражеской группировки в Бахмут. А вот контроль над Андреевкой – это контроль над железной дорогой.
- Освободили Клещеевку от россиян бойцы Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", 5-й отдельной штурмовой бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
- Со стороны окупантов населенный пункт пытались удержать "Шторм-Z" и кадыровцы. Некоторые из россиян были вообще в футболках и без бронежилетов.
- Враг шел в бой волнами, также постоянно запускал FPV-дроны. Все подступы к селу беспощадно обстреливали.
- Россияне даже поставили заградительные отряды, чтобы те, кто наступал на наших защитников, не мог сбежать.