Мужність і героїзм наших прикордонників дозволяють їм вибивати ворога з позицій у складних умовах.
Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розказав в ефірі телемарафону.
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Що відомо про бойові підрозділи ДПСУ
Наші хлопці разом з українськими захисниками воюють по всій лінії фронту, в тому числі наш "Сталевий кордон", який виконує завдання і на Куп'янському, і на Бахмутському напрямках. Підрозділи прикордонслужби разом з іншими підрозділами ЗСУ звільняли Кліщіївку,
– каже Андрій Демченко.
Наразі хлопці продовжують просуватися далі, вони виконують ті завдання, які визначені військовим командуванням, продовжують займати позиції. Часто це досить складна робота, адже окупанти сподіваються повернути втрачені позиції, тож і поливають наших бійців щільним вогнем.
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Яка ситуація біля Кліщіївки
- Село Кліщіївка на південь від Бахмута звільнили 17 вересня. Воно, як і Андріївка, повністю зруйноване.
- Важливість цього села в тому, що воно розташовне у підніжжя гряди висот. На них можна розташувати артилерійські батареї, які накривають практично весь Бахмут і лінію комунікацій, зокрема дороги, по яких іде логістичне забезпечення ворожого угруповання у Бахмут. А от контроль над Андріївкою – це контроль над залізницею.
- Звільнили Кліщіївку від росіян бійці Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють", 5-ої окремої штурмової бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.
- З боку окупантів населений пункт намагалися утримати "Шторм-Z" і кадирівці. Дехто з росіян був узагалі у футболках і без бронежилетів.
- Ворог ішов у бій хвилями, також постійно запускав FPV-дрони. Усі підступи до села нещадно обстрілювали.
- Росіяни навіть поставили загороджувальні загони, щоб ті, хто наступав на наших захисників, не міг утікти.