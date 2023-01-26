Каждый день россияне пытаются подходить, – нацгвардеец о боях возле Кременной

Украинские военные находятся в нескольких километрах на юге от Кременной. Ситуация там каждый день примерно одинаковая.

Об этом 24 Каналу рассказал военный Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко. По его словам, между передовыми позициями украинских военных и оккупантами примерно несколько сотен метров. Они каждый день стараются подходить.

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Подходят маленькими группами. Каждый день продолжаются обстрелы из минометов, танков, артиллерии. Там вся местность простреливается. Но пока каких-либо попыток наступать на наши позиции с помощью техники или пехоты мы не видим. Но это может измениться,

– отметил Дорошенко.

Оккупанты могут накапливать войска. Но пока они не знают точной ситуации и расположения украинских войск вблизи Кременной. Поэтому пытаются "прощупывать".

Какая ситуация возле Кременной – рассказал военный: смотрите видео

Диброва находится под нашим контролем

Как отметил Дорошенко, село Диброва находится под контролем украинских военных. Однако оккупанты постоянно его обстреливают. Также они определили, как подразделения попадают на передовые позиции. Ездить там можно, но все простреливается артиллерией.

Село Диброво – наше. Но здесь фактически все опасно, ведь в любой момент может прилететь,

– заметил Дорошенко.

Какая ситуация в Луганской области