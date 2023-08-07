"Мы знаем все их планы": Череватый по поводу вероятного реванша россиян возле Купянска

В Генштабе ВСУ сообщали, что наши военные продолжают держать оборону на Купянском направлении. Сергей Череватый рассказал, что Украина знает все планы врага на этом направлении.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый утром 7 августа в эфире "Ранок, Свобода" рассказал, что на Лимано-Купянском направлении враг пытается наступать. Буквально перед этим Анна Маляр объясняла, что там оккупанты пытались вернуть утраченные еще осенью 2022 года позиции, пишет 24 Канал.

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Что происходит на Купянском направлении

Сергей Череватый рассказал, что оккупанты там пытаются наступать уже несколько недель подряд и эскалируют ситуацию, ищут слабые места в нашей обороне.

Так, враги только за эти сутки атаковали в районе Петропавловки, Синьковка и Первомайского Купянского направления Харьковской области.

Кроме того, враг активно привлекает артиллерию – там было 508 обстрелов, 12 боеприкосновений, 14 авианалетов. ВСУ уничтожили 32 оккупантов, 82 раненые, также наши военные ликвидировали новейший вражеский танк Т-90, два миномета и блиндаж оккупантов.

Возможен ли реванш оккупантов возле Купянска

Спикер Восточной группировки ВСУ ответил на вопрос, кто воюет против ВСУ возле Купянска и есть ли у армии России возможность взять позиции, которые были освобождены украинскими военными.

Это они надеются, они живут реваншем. И это уже не один месяц. Сначала было взять Донецкую и Луганскую область в качестве промежуточного этапа. Здесь, учитывая, что наши враги привязаны к датам, символам – они бы до начала сверхуспешной Харьковской операции, где их просто унизили, за считанные дни выбросили с огромной территории. Оставить технику и снаряды. Поэтому бесспорно для них хотелось бы хоть какой-то отголосок этой славы повторить и они бы хотели в район Купянска прорваться,

– объяснил Сергей Череватый.

Однако представитель Восточной группировки ВСУ отметил, что украинские военные знают:

все намерения врага;

все подразделения, которые там сосредоточены;

всех командиров;

все планы.

"И потому уже много недель подряд срываем эти их намерения. И, несмотря на определенную эскалацию, сейчас ситуация, если характеризовать по-военному, очень сложная, но абсолютно контролируемая", – заверил Череватый.

Какая ситуация на фронте: коротко