Какая ситуация во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины
Российские захватчики в районе Херсона уже вышли на рубеж. Херсонская областная государственная администрация отчиталась об актуальной ситуации.
По состоянию на 13:00, 1 марта, 4 мирных жителя пострадали.
Важно Мэр Херсона просит о "зеленом коридоре" для населения, чтобы избежать гуманитарной катастрофы
Какая ситуация в Херсоне
Оккупанты продолжают бить по мирным районам, в частности:
- 10:50 – загорелся автомобиль горводоканала;
- 10:53 – снаряд попал в многоквартирные дома;
- 11:03 – горели дома;
- 11:09 – горели квартиры двухэтажного дома.
По предварительным данным Департамента здоровья, 4 человека пострадали. В большинстве районов есть проблема с хлебом и медикаментами. Однако эти вопросы пытаются решить на местах.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев обратился к президенту, Кабмину и парламенту. Он попросил о "зеленом коридоре" для населения, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.
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