"Хлопки" в Пологах и Васильевке, сокрушительные обстрелы и обыски: какая ситуация на Запорожье

Украинские военные активно работают на Запорожском направлении. В последние дни там несколько раз случились "хлопки" во временно оккупированных городах.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, недавно местные слышали взрывы не только в Мелитополе, но и Бердянске. Однако пока нет проверенной информации, где именно там произошел "хлопок".

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В Пологах горела база с осетинами

Во временно оккупированных Пологах украинские военные попали в базу, где проживали осетины. Удары нанесли максимально точно. Там зафиксировали четыре прилета. Однако пока неизвестно количество уничтоженных захватчиков.

Кроме того, 8 сентября украинские военные попали в комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" во временно оккупированной Васильевке. Приблизительная стоимость этой установки составляет 57 миллионов долларов. Как отмечает корреспондент, это была действительно ювелирная работа: украинские разведчики месяц отслеживали, реально ли это "Москва-1", после чего точно атаковали ее из дрона. Во время операции никто из гражданских не пострадал. Сейчас станция выведена из строя.

На линии столкновения продолжаются интенсивные обстрелы

По словам корреспондента, оккупанты подогнали некоторые резервы на Запорожье. Сейчас продолжаются интенсивные обстрелы по всей линии фронта. Россияне за минувшие сутки обстреляли 20 населённых пунктов, где повредили 26 гражданских объектов.

В небольших деревнях обычно страдает жилье, в котором живут или жили люди. В больших городах типа Гуляйполя или Орехова были прилеты и в школы, и в детсады и т.д. Оккупанты бьют по населенным пунктам, чтобы бить,

– отметил корреспондент.

Кроме того, недавно оккупанты устроили обыски в одном из микрорайонов Бердянска. С 5 утра вооруженные люди врывались в квартиру, расспрашивали о родственниках, фотографировали и узнавали персональную информацию. Так они пытаются найти участников сопротивления и собрать данные о людях для своих фейковых "референдумов".

Следует добавить, что с временно оккупированных территорий Запорожья продолжают выезжать местные жители. За прошедшие сутки, по данным Запорожской ОВА, уехали 1233 человека, из них 297 – это дети.

Какая ситуация в Запорожье – рассказывает местный корреспондент: смотрите видео

Напомним, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, россияне проваливают подготовку к фейковому "референдуму" в Запорожье. Местное население не поддерживает оккупацию региона. Более 90% жителей ждут прихода Вооруженных Сил Украины.