Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, журналист и главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, еще с 50-х годов это государство полностью сосредоточилось на возможной агрессии против россии и производило оружие, серьезно ориентируясь на этот конфликт.

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Польша – сильная, но пример следует брать из другого государства

Достаточно неожиданно Олег Катков считает, что Украине нужно брать пример именно со Швеции. Казалось бы, таким лидером должна быть Польша. Но нет.

Хотя страна достаточно мощно сейчас вкладывается в оборону, но у них достаточно сильное проседание по бронетанковому компоненту – огромное количество танков Т-72 и PT-91 они передали в Украину. Кроме того, заказ на корейские танки будет реализован примерно до 2025 года.

В Швеции очень интересна история своих вооруженных сил: они никогда не были в НАТО, а за это время опирались только на собственные силы. Там поняли, что потенциальный конфликт может быть, вероятнее всего, с ссср. Поэтому еще с 50-х начали целенаправленно к нему готовиться, учитывая рельеф своей страны и тактику советских, а затем российских войск.

Катков отмечает, что за это время они создали уникальные собственные образцы вооружения. Здесь и САУ, и танки, и истребители, и противокорабельные ракетные комплексы. Это все длится десятилетиями.

Швеция, начиная с 50-х годов, понимала – если и будет воевать, то против СССР. Поэтому на протяжении десятилетий выстраивала систему подготовки своих военных и разрабатывала, что очень важно, ту технику, которая им понадобится. Они сделали огромное количество всего, чтобы противостоять ссср, а затем и россии,

– отмечает Олег Катков.

Поэтому, по его мнению, Швеция и психологически, и материально-технически на первом месте из европейских стран, на которые нужно равняться. Но в НАТО они вступили по вполне понятным причинам – вместе и отца легче избивать.

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