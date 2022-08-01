Про це 24 каналу розповів військовий експерт, журналіст та головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, ще з 50-х років ця держава повністю зосередилася на можливій агресії проти росії і виробляла зброю, серйозно орієнтуючися на цей конфлікт.

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Польща – сильна, але приклад варто брати з іншої держави

Досить несподівано Олег Катков вважає, що Україні потрібно брати приклад саме з Швеції. Здавалося б, таким лідером мала бути б Польща. Але ні.

Хоч країна досить потужно зараз вкладається в оборону, але у них досить сильне просідання по бронетанковому компоненту – величезну кількість танків Т-72 та PT-91 вони передали до України. Окрім цього, замовлення на корейські танки буде реалізоване приблизно до 2025 року.

У Швеції дуже цікава історія власних збройних сил: вони ніколи не були в НАТО, а за цей час спиралися лише на власні сили. Там зрозуміли, що потенційний конфлікт може бути, найімовірніше, з срср. Тому ще з 50-х почали цілеспрямовано до нього готуватися, враховуючи рельєф своєї країни та тактику радянських, а потім російських військ.

Катков наголошує, що за цей час вони створили унікальні власні зразки озброєння. Тут і САУ, і танки, і винищувачі, і протикорабельні ракетні комплекси. Це все триває десятиліттями.

Швеція, починаючи з 50-х років, розуміла – якщо й буде воювати, то проти срср. Тому упродовж десятиріч вибудовувала систему підготовки своїх військових і розробляла, що дуже важливо, ту техніку, яка саме їм знадобиться. Вони зробили величезну кількість всього, щоб протистояти срср, а потім і росії, – наголошує Олег Катков.

Тому, на його думку, Швеція і психологічно, і матеріально-технічно на першому місці з тих європейських країн, на які потрібно рівнятися. Але в НАТО вони вступили з цілком зрозумілих причин – гуртом і батька легше бити.

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Додамо, Польща задекларувала намір створити найсильніші сухопутні війська у Європі. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак переконаний, що росія не ризикне напасти на сильного суперника.