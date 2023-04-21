Какая там подача в краны: в Лисичанске оккупанты торжественно открыли бак для технической воды

С июля 2022 года Лисичанск находится под оккупацией россиян. Город почти полностью разрушен, однако оккупанты хвастаются тем, что установили бак для технической воды.

В Лисичанске разрушена вся инфраструктура и восстанавливать ее россияне не собираются. Об этом заявляли так называемые "официальные власти" города. Вместе с тем, источники 24 Канала сообщают, что оккупанты "торжественно устанавливают" бочки.

Россияне торжественно открыли бак для воды

Разрушенный город никто не восстанавливает, хотя там до сих пор живут люди. Почти через год оккупации "освободители" не сделали ничего, даже не восстановили самую необходимую инфраструктуру.

Люди в Лисичанске живут без воды в кранах, однако оккупанты торжественно, с праздничными шариками открывают баки для технической воды. Это смотрится особенно абсурдно на фоне уничтоженного города.



Бак для технической воды украсили шариками / Фото 24 Канала

На фотографиях видно, что на "официальную церемонию" пригласили даже батюшку, чтобы он, так сказать, "освятил" бочку.



На "открытие" оккупанты пригласили священника / Фото 24 Канала



Оккупанты устроили "торжественную церемонию" / Фото 24 Канала

В Лисичанске люди питаются только овощами

Критическая ситуация в оккупированном Лисичанске и с продуктами. В то время как кремлевские пропагандисты кричат о якобы "улучшении ситуации", людям приходится жить только на овощах и фруктах.

В Луганской ОВА рассказали, что жителям Лисичанска привозили лук, морковь и свеклу. Ни о каких крупах или мясе не может быть и речи.

Вместе с полиэтиленовой пленкой из Татарстана привезли морковь, лук и свеклу. У кого есть дети – дают яблоки. Круп или мяса у россиян нет,

– рассказали в Луганской ОВА.

У семей с детьми были некоторые привилегии – они могли взять яблоки.