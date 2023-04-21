У Лисичанську зруйнована вся інфраструктура й відновлювати її росіяни не збираються. Про це заявляла так звана "офіційна влада" міста. Разом з тим, джерела 24 Каналу повідомляють, що окупанти "урочисто встановлюють" бочки.

Росіяни урочисто відкрили бак для води

Вщент зруйноване місто ніхто не відновлює, хоча там досі живуть люди. Майже за рік окупації "асвабадітєлі" не зробили нічого, навіть не відновили найнеобхіднішу інфраструктуру.

Люди у Лисичанську живуть без води у кранах, проте окупанти урочисто, зі святковими кульками відкривають баки для технічної води. Це виглядає особливо абсурдно на тлі знищенного міста.



Бак для технічної води прикрасили кульками / Фото 24 Каналу

На світлинах видно, що на "офіційну церемонію" запросили навіть батюшку, аби він, так би мовити, "освятив" бочку.



На "відкриття" окупанти запросили священника / Фото 24 Каналу



Окупанти влаштували "урочисту церемонію" / Фото 24 Каналу

У Лисичанську люди харчуються лише овочами

Критична ситуація в окупованому Лисичанську й з продуктами. У той час, як кремлівські пропагандисти кричать про буцімто "покращення ситуації", людям доводиться жити лише на овочах і фруктах.

У Луганській ОВА розповіли, що жителям Лисичанська привозили цибулю, моркву й буряки. Ні про які крупи чи м'ясо не може бути й мови.

Разом із поліетиленовою плівкою із Татарстану привезли моркву, цибулю та буряки. В кого є діти – дають яблука. Круп чи м’яса в росіян немає,

– розповіли у Луганській ОВА.

У сімей з дітьми були деякі "привілеї" – вони могли взяти яблука.