Сколько Андрей Сибига успел заработать на посту главы МИДа

5 сентября Верховная Рада поддержала отставку Дмитрия Кулебы и назначение главой МИД Андрея Сибиги. Стало известно, сколько последний уже заработал на посту министра иностранных дел.

Кандидатура Андрея Сибиги была поддержана голосами большинства нардепов. 258 народных избранников проголосовали за него, говорится в эксклюзивном материале 24 Канала.

Смотрите также Какую зарплату получил глава Минцифры Михаил Федоров за 2024 год

Сколько заработал Сибига

В начале 2025 года 24 Канал направил запрос в каждое из Министерств о зарплатах их руководителей в прошлом 2024 году. В частности, письмо поступило и в МИД Украины. Там ответили, что за период своей работы в должности министра иностранных дел Андрей Сибига заработал 524 415 гривен. Чиновник получил больше средств чем другие министры, которые также были назначены осенью 2024 года. Так, на втором месте находится новоиспеченный министр молодежи и спорта Матвей Бедный с зарплатой в 469 166 гривен.

Напомним, что до назначения министром Андрей Сибига был заместителем главы МИД с апреля 2024 года. С мая 2021 по апрель 2024 года Сибига был заместителем руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Ранее, с 2016 года, он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции.