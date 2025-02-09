Кандидатура Андрія Сибіги була підтримана голосами більшості нардепів. 258 народних обранців проголосували за нього, йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.

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Скільки заробив Сибіга

На початку 2025 року 24 Канал надіслав запит у кожне з Міністерств про зарплати їхніх очільників у минулому 2024 році. Зокрема, лист надійшов і до МЗС України. Там відповіли, що за період своєї роботи на посаді міністра закордонних справ Андрій Сибіга заробив 524 415 гривень. Посадовець отримав більше коштів за інших міністрів, які також були призначені восени 2024 року. Так, на другому місці перебуває новоспечений міністр молоді і спорту Матвій Бідний із зарплатнею у 469 166 гривень.

Нагадаємо, що до призначення міністром Андрій Сибіга був заступником очільника МЗС з квітня 2024 року. З травня 2021 по квітень 2024 року Сибіга був заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Раніше, з 2016 року, він був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині.