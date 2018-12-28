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      Какая сейчас ситуация на дорогах Украины: непогода отступает

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      Какая сейчас ситуация на дорогах Украины: непогода отступает
      / Иллюстративное фото

      По состоянию на утро пятницы, 28 декабря, дороги государственного значения в Украине свободны для проезда. Однако покрытие на дорогах в большинстве областей мокрое и частично заснеженное.

      Об этом сообщает "Укравтодор".

      Ночью периодически возникали трудности в движении в Полтавской области, а именно – по трассам М-22 Полтава – Александрия, Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь в Кременчугском районе и М-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка в районе города Кобеляки.

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      Сейчас проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении нет. На дорогах М-03 Киев – Харьков – Довжанский и М-22 Полтава – Александрия на Полтавщине немало грузовиков припаркованы на стоянках.

      Что касается погоды, то по состоянию на утро в западных областях падает дождь при температуре воздуха +1...+3 градуса, в Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областях – местами мелкий снег, в остальных областях без осадков.

      Дорожными организациями постоянно выполняются работы по обработке участков дорог противогололедными материалами и расчистке покрытия дорог и обочин на всю ширину от остатков снега,
      – отметили в "Укравтодоре".

      Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме.

      К слову, из-за непогоды, которая охватила Украину, в семи областях могут возникать проблемы с доставкой корреспонденции и посылок.

      Теги: Новости Украины Новости Полтавы Транспорт Укравтодор Авто Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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