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      Яка зараз ситуація на дорогах України: негода відступає

      71 Читать новость на русском
      Яка зараз ситуація на дорогах України: негода відступає
      / Ілюстративне фото

      Станом на ранок п’ятниці, 28 грудня, дороги державного значення в Україні є вільними для проїзду. Проте покриття на дорогах у більшості областей є мокрим і частково засніженим.

      Про це повідомляє "Укравтодор".

      Вночі періодично виникали труднощі в русі у Полтавській області, а саме – трасами М-22 Полтава – Олександрія, Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь у Кременчуцькому районі та М-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка в районі міста Кобеляки.

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      Зараз проїзд на дорогах державного значення забезпечено, заторів у русі немає. На дорогах М-03 Київ – Харків – Довжанський та М-22 Полтава – Олександрія на Полтавщині чимало вантажівок припарковані на стоянках.

      Щодо погоди, то станом на ранок у західних областях падає дощ при температурі повітря +1+3 градуси, у Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській та Донецькій областях – місцями дрібний сніг, у решті областей без опадів.

      Дорожніми організаціями постійно виконуються роботи по обробленню ділянок доріг протиожеледними матеріалами та розчищення покриття доріг та узбіч на повну ширину від залишків снігу,
      – наголосили в "Укравтодорі".

      Дорожні підприємства працюють у цілодобовому режимі.

      До слова, через негоду, що охопила Україну, у семи областях можуть виникати проблеми із доставкою кореспонденції і посилок.

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Авто Укравтодор Транспорт Новини Полтави
      Джерело: 24 канал
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