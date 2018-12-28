Яка зараз ситуація на дорогах України: негода відступає

Станом на ранок п’ятниці, 28 грудня, дороги державного значення в Україні є вільними для проїзду. Проте покриття на дорогах у більшості областей є мокрим і частково засніженим.

Про це повідомляє "Укравтодор".

Вночі періодично виникали труднощі в русі у Полтавській області, а саме – трасами М-22 Полтава – Олександрія, Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь у Кременчуцькому районі та М-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка в районі міста Кобеляки.

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Зараз проїзд на дорогах державного значення забезпечено, заторів у русі немає. На дорогах М-03 Київ – Харків – Довжанський та М-22 Полтава – Олександрія на Полтавщині чимало вантажівок припарковані на стоянках.

Щодо погоди, то станом на ранок у західних областях падає дощ при температурі повітря +1+3 градуси, у Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській та Донецькій областях – місцями дрібний сніг, у решті областей без опадів.

Дорожніми організаціями постійно виконуються роботи по обробленню ділянок доріг протиожеледними матеріалами та розчищення покриття доріг та узбіч на повну ширину від залишків снігу,

– наголосили в "Укравтодорі".

Дорожні підприємства працюють у цілодобовому режимі.

До слова, через негоду, що охопила Україну, у семи областях можуть виникати проблеми із доставкою кореспонденції і посилок.