Прошло 8 месяцев: изменились ли цели Путина в войне, которую он развязал против Украины – анализ ISW

Исследователи ISW проанализировали, как изменились цели Владимира Путина за 8 месяцев полномасштабной войны в Украине. Похоже, что неудачи российской армии на поле боя и успешное контрнаступление ВСУ не сильно повлияли на мнение агрессора.

Владимир Путин и дальше грезит захватом всей Украины. Более того, никаких переговоров глава Кремля не стремится.

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Риторика российского президента Путина свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели относительно войны,

– говорится в сообщении.

Путин до сих пор мечтает о свержении власти в Украине

На состоявшейся 26 октября встрече с представителями спецслужб стран СНГ российский президент заявил, что "Украина потеряла суверенитет". Мол, США используют нашу страну как "таран против России", Белоруссии, СНГ, ОДКБ. Словом, чуть ли не против всего мира.

Спикер госдумы Вячеслав Володин добавил в традиционной кремлевской манере, что "Украина потеряла способность существовать как государство", "Украина оккупирована НАТО" и еще много подобного бреда.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что такие высказывания несовместимы с переговорами на равноправной основе о прекращении огня, не говоря уже о разрешении войны. Это решительно свидетельствует о том, что Кремль до сих пор хочет военной победы в Украине и смены режима в Киеве. Цель Путина – изменить ориентацию Украины на Запад и взять ее под контроль России.

Это свидетельствует, что цели Путина выходят за пределы территории, которую он "аннексировал". Глава Кремля и дальше мечтает обо всей Украине.

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