Владімір Путін і далі марить захопленням всієї України. Ба більше, ніяких переговорів очільник Кремля не прагне.

До теми Чи може Путін схилити світ до переговорів: політолог сказав, чи варто перейматись

Риторика російського президента Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі щодо війни,

– мовиться у повідомленні.

Путін досі мріє про повалення влади в Україні

На зустрічі з представниками спецслужб країн СНД, що відбулася 26 жовтня, російський президент заявив, що "Україна втратила суверенітет". Мовляв, США використовують нашу країну як "таран проти Росії", Білорусі, СНД, ОДКБ. Словом, ледь не проти всього світу.

Спікер держдуми В'ячеслав Володін додав у традиційній кремлівській манері, що "Україна втратила здатність існувати як держава", "Україна окупована НАТО" і ще багато подібної маячні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що такі висловлювання несумісні з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, не кажучи вже про вирішення війни. Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль досі хоче військової перемоги в Україні та зміни режиму в Києві. Мета Путіна – змінити орієнтацію України на Захід і взяти її під контроль Росії.

То ж це свідчить, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він "анексував". Очільник Кремля і далі мріє про всю Україну.

Зверніть увагу! Раніше аналітики ISW повідомляли, що в Росії сумніваються, що Путін зможе досягти своєї мети в Україні. Його критикують нібито через ігнорування потоплення крейсера "Москва", звільнення захисників "Азовсталі" та вибухи на Кримському мосту. Росіяни вважають, що їхній президент не може аналізувати важливі події.

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