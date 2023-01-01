Пересечение границы: правила для мужчины, сопровождающего личность с инвалидностью

Из-за вторжения России в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть призваны на службу.

Мужчины призывного возраста не могут уезжать за пределы страны. Однако есть исключения. 24 канал.

Читайте также Сколько будут служить военные в условиях войны в 2023 году

Может ли уехать из страны мужчина, сопровождающий личность с инвалидностью

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, указанные в постановлении Кабинета Министров "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" возможен при наличии определенных документов. А именно:

для лиц, имеющих жену из числа лиц с инвалидностью – при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность;

для лиц, имеющих одного из своих родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью I или II группы – при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание или осуществление ухода за ними, что подтверждается актом установления факта осуществления ухода или документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу;

для лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы – при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода;

для родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет – при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия сопровождающего ребенка с инвалидностью удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", в котором указан статус "ребенок с инвалидностью", или справки о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью или индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения или медицинского заключения о ребенке с инвалидностью до 18 лет;

для родителей, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы – при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально удостоверенных копий);

для лиц, сопровождающих одного из членов семьи, нуждающегося в постоянном уходе – при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключении врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе или в сопровождении лица, осуществляющая постоянный уход за указанными лицами, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или заключение врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода и акта установления факта осуществления ухода;

для опекунов лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными - при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен - один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность (их нотариально удостоверенные копии);

для родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, осуществляющих сопровождение детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенок, получивший тяжелую травму, нуждающийся в трансплантации органа, нуждающийся в паллиативной помощи – при наличии справки о получении государственной помощи на ребенка или документа, выданного врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленных Минздравом, а также документов, подтверждающих родственные связи (в случае осуществления сопровождения матерью и/или отцом), или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего такого ребенка.

Такие лица могут пересекать границу самостоятельно на основании справки о пребывании лиц с инвалидностью на консульском учете и выше указанных документов (их нотариально удостоверенных копий). Эти лица также обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины сопровождаемых ими лиц.

Какие документы нужны военному, чтобы выехать на лечение за границу

На сайте Государственной пограничной службы опубликовали информацию по выезду за границу военных, которые получили ранения во время боевых действий. Лечение за границей осуществляется при наличии: