Нужно ли официальное разрешение на использование генератора: ответ Гетманцева

Даниил Гетманцев объяснил, какие правила использования генераторов действуют в Украине. В частности, нардеп рассказал, нужно ли разрешение на использование генератора.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил эфире телемарафона, что предпринимателям не нужно собирать документы или оформлять соответствующие разрешения при использовании генератора в качестве источников электроэнергии, информирует 24 Канал.

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Нужны ли украинцам разрешения на использование генератора

Все разрешения, которые необходимы для того, чтобы установить генератор мощностью до 5 мегаватт, на сегодняшний день отменены, их нет. И по хранению топлива до 2 тонн мы тоже сделали это абсолютно безлицензионно и абсолютно без каких-либо документов,

– объяснил нардеп.

По его словам, экологический налог с таких источников загрязнения также не нужно оплачивать.

Даниил Гетманцев также отметил, что:

штрафов для предпринимателей за использование генераторов тоже нет;

бизнес могут оштрафовать только тогда, когда его ведут незаконно, то есть без регистрации и уплаты налогов.

Как правильно выбрать генератор для дома

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, на что стоит обратить внимание, чтобы правильно выбрать генератор для дома. В частности, следует обратить внимание на:

Мощность

Генератора мощностью в 3 киловатта хватит для того, чтобы одновременно работали бытовые приборы: холодильник, утюг, электрочайник и тому подобное.

Если же купить генератор мощностью 5 киловатт, то можно дополнительно включить телевизор, компьютер или приготовить пищу на электроплите. Более мощные – необходимы для питания больших домов или коммерческих помещений.

Вид

Наиболее популярны дизельные или бензиновые генераторы. Последние не очень шумные и не дорогие, но не могут работать долгое время. Также из-за того, что бензин дорог, каждый киловатт получается относительно дорого.

Дизельные в свою очередь хорошо переносят большие нагрузки, менее затратны и имеют высокий уровень шума. Однако стоят дороже бензиновых.

Фазы

Есть однофазный на 220 вольт и трехфазный на 380 вольт. К первому можно подключать обычные приборы, потребляющие 220 вольт, ко второму – промышленное оборудование.

Тип запуска

Есть ручной, электрический, дистанционный или автоматический запуск. Ручной – самый распространенный в генераторах с мощностью до 5 киловатт, он запускается дёрганьем за шнур.

Электрические генераторы запускаются ключом зажигания, дистанционные – с помощью пульта. Автоматические запускаются самостоятельно, как только исчезает свет в здании.

В Минреинтеграции дали совет, как верно избрать мощность генератора. В частности, сначала нужно определиться, что вы будете включать. Затем к этой суммарной мощности прибавить 20 – 30%.