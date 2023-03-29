Какие документы необходимы для выезда отцу-одиночке за границу

Во время войны выезд мужчин за границу в Украину запрещен. Однако исключением является отец, который один воспитывает ребенка до 18 лет.

Чтобы уехать за границу отцу-одиночке, нужно предоставить документы, подтверждающие самостоятельное воспитание ребенка, информирует 24 Канал.

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Какие документы нужны

свидетельства о рождении детей (3 и более);

удостоверение отца многодетной семьи;

решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей.

Как пересекать границу многодетному отцу

Для мужчины, являющегося отцом трех и более детей, можно ехать за границу без детей. Необходимо иметь документы или их нотариально заверенные копии.



Если мужчина не проживает одной семьей со своими детьми, необходимо предоставить доказательства содержания детей. Среди необходимых документов – решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей) и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размеру уплаты.