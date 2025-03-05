Функционал впечатляет: украинские компании совершили прорыв в разработке дронов

Украинские компании продолжают совершенствовать дроны. По своим характеристикам наши беспилотники значительно превышают российские "Шахеды".

Разработчики делают акцент на качестве, а не на количестве. Подробнее 24 Каналу рассказал авиаэксперт, бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании Анатолий Храпчинский.

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Какие характеристики у украинских дронов

Авиаэксперт объяснил, что в Украине есть копии "Шахедов", но они малоэффективны в условиях тех действий, которые есть у врага. Украинские разработчики создают ударные беспилотники, которые демонстрируют значительно лучшие технические характеристики.

Интересно! В своем арсенале Украина имеет довольно много различных типов беспилотников, среди них: разведывательный БПЛА SHARK и "Валькирия", дрон-камикадзе "Бобер", "Аист", ракета-дрон "Паляница" и "Ад".

Дроны способны совершать полеты на расстояние более 2000 километров и нести до 250 килограммов полезной нагрузки. Некоторые из них могут не только доставлять взрывчатку, но и возвращаться на базу после выполнения миссии.

Российские дроны – это о количестве, в то же время украинские – это о качестве,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Еще одним важным достижением является наличие разведывательных авиационных комплексов, которые позволяют эффективно работать против радиолокационных и радиоэлектронных систем врага. Эти технологии значительно улучшают способность украинских дронов достигать стратегических целей, поскольку они меньше по размерам, чем те же "Байрактары", то есть малозаметны для вражеских средств радиолокации.

Заметим, бригадный генерал Юрий Щиголь заявил, что Украина будет только усиливать атаки по российским военным объектам. Также наше государство планирует существенно нарастить производство ударных БПЛА с большим радиусом действия – до более 2000 единиц в месяц.