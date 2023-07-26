Киберпанк и война дронов в небе, море и на земле: как беспилотники стали определяющими на фронте

Новая украинско-российская война стала войной артиллерии и дронов. Сейчас на вооружении сил обороны Украины десятки разных беспилотников – от небольшого "свадебного дрона" до мощного и легендарного "Байрактара".

Боевые действия в Украине еще раз доказали важную роль дронов-беспилотников. Они стали "глазами" и "длинными руками" не только на поле боя, но и в глубоком тылу оккупантов. Успешное использование ВСУ дронов, их удачное взаимодействие с артиллерией в начале российского вторжения сломали путинский блицкриг. В настоящее время БПЛА является неотъемлемой частью боевых подразделений.

Количество, качество и ассортимент боевых дронов растут (к сожалению, не всегда с нужной скоростью), они используются в небе, на земле и на море. Все вместе они формируют новую "киберпанковую реальность", которую совсем недавно называли "войной будущего". 24 Канал рассказывает о боевых и не совсем боевых дронах на службе сил обороны Украины.

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Какие виды беспилотников, сколько стоят и как их используют ВСУ

Беспилотники – это огромная семья аппаратов, разработанных под широкий спектр задач:

Всех их объединяет факт "беспилотности" (отсутствие человека на борту), то есть дистанционного или запрограммированного управления. Также есть так называемые неуправляемые дроны.

Для стабильной работы БПЛА в боевых действиях необходимы зарядные станции и бесперебойный и мощный интернет. Последний стал возможен благодаря системам связи Starlink.

Самая большая семья летательных аппаратов или БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Также есть суходольные дроны (БНТЗ – беспилотное наземное транспортное средство), они очень похожи на машины-убийцы из последних серий "Терминатора".

Есть и морские дроны, это могут быть надводные безэкипапжные катера или подводные аппараты. Кто-то из них, похоже, недавно передал привет Керченскому мосту, а до этого загнал остатки российского Черноморского флота в бухты.



Вероятно, украинский морской дрон-камикадзе / фото "Милитарный"

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Представители всех этих видов в том или ином виде находятся на вооружении сил обороны Украины и выполняют боевые задания на земле, на воде и под водой, но больше всего беспилотников, конечно, в небе.

БПЛА имеют свою классификацию, в зависимости от назначения:

ударные дроны;

разведывательные дроны;

корректирующие дроны;

дроны-камикадзе;

транспортные и эвакуационные дроны;

дроны-ретрансляторы и дроны радиоэлектронной разведки (РЭР).

Некоторые БПЛА обладают способностью выполнять различные функции и работать как ударный дрон или борт аэроразведки. К примеру, уже легендарные Bayraktar TB2 в первые дни вторжения прекрасно зарекомендовали себя как ударные дроны.А сейчас в большинстве своем выполняют роль разведчиков оперативного уровня и изредка, как VIP-приманки, которые должны отвлекать ПВО врага при реализации силами обороны крупных операций.



Байрактор TB2 Военно-Морских сил Украины / фото armyinform.com

Также есть классификация в соответствии с массой, дальностью работы и задачами:

тактические;

оперативные;

стратегические.

Последних в чистом виде, к сожалению, на вооружении у ВСУ нет (все они на службе в НАТО, речь, например, об американских БПЛА Reaper и Global Hawk), однако, эти дроны являются частыми гостями в районе театра боевых действий, а силы обороны Украины имеют доступ к данным, полученным от этих БПЛА.



MQ-9 Reaper / фото US DoD

Также используется американская классификация на 4 класса, где:

первый класс – это микродроны ("Мавики"),

это микродроны ("Мавики"), второй класс – дроны средней дальности ("Аист-100 и "Фурия"),

дроны средней дальности ("Аист-100 и "Фурия"), третий класс – оперативно-тактические беспилотники (из украинских дронов это PD-2 и Raybird-3),

оперативно-тактические беспилотники (из украинских дронов это PD-2 и Raybird-3), Четвертый класс – стратегические БПЛА, способные провести в небе 24 часа.

В украинских реалиях на фронте это все "хозяйство" выстраивается в 3 эшелона аэроразведки по сектору, где передний край закрывают китайские "свадебные мавики", второй эшелон – украинские "Аисты" и "Фурии", а третий –польские FlyEye, американские RQ-20 Puma и H10 Poseidon VTOL из Кипра.. К примеру, "Мавик" для передка стоит от 3 000 долларов, "Посейдон" для решения оперативных задач – уже от 300 000 тысяч евро.

Кроме того, дроны можно разделить на квадрокоптеры и "крылья", в соответствии с особенностями конструкции и первоначального видения разработчиков.

Откуда Украина получает дроны

Сейчас на вооружении защитников Украины есть, пожалуй, все дроны, когда-то появлявшиеся в продаже на "Алиэкспресс". Их закупают сами военные за свой счет или это делают волонтеры, программы United 24 или "Армия дронов", а также меценаты, отвечая на некогда популярный мем "как будут воевать при анархо-капитализме".

Государство за этим процессом не всегда успевает, ведь откровенно проспало его начало (привет, "Укробронпром", приветствия Минобороны, СНБО, чиновничеству и депутатам и прочим чиновникам), а ныне не всегда имеет ресурсы на то, чтобы обеспечить "глазами в небе" все подразделения.

Самое болезненное то, что Украина имела и имеет как мощности, так и потенциал к производству широкого спектра БПЛА. Недаром турецкая Baykar Makina активно сотрудничает с украинцами – на их новом флагмане Akıncı стоит двигатель, разработанный в Запорожье, а сами БПЛА обещают собирать и разрабатывать в Украине на заводе площадью в 30 000 квадратных метров.

Что известно о "мобилизованных квадракоптерах"

Особенностью войны в Украине стала массовая "мобилизация" гражданских дронов-квадрокоптеров, все они получили общее родовое имя – "Мавики" (от названия популярной линейки дронов Mavic китайского производителя гражданских БПЛА DJI).



Квадракоптер DJI Mavic Pro / фото CC BY-SA

Что известно о "Мавиках" Раньше их несколько свысока называли "свадебными дронами", а сейчас "Мавики" выполняют широкий спектр задач на тактическом уровне – обеспечивают разведку и корректировку, бомбардируют врага гранатами или ВОГами.



Иногда сами вступают в воздушные бои с российскими дронами-коллегами (та же "война дронов") или даже проводят спецоперации по захвату и сопровождению пленных россиян. Также дроны используют для поиска раненых бойцов и даже для помощи им – могут указать путь эвакуации или сбросить необходимые средства.

В основном квадракоптеры используют на линии разграничения с врагом и разведке и корректировке работы по переднему краю, то есть машины находятся на самых горячих участках и массово приносят себя в жертвы, чтобы люди выжили.

В настоящее время, пожалуй, наиболее распространенными дронами являются китайский квадрокоптер Mavic 3 (и его многочисленные модификации):

Этот БПЛА легкий, достаточно компактный, быстрый, а еще – очень технологичный. Машина имеет тепловизионную камеру разрешением 640 x 512 пикселей, что позволяет вести ночную разведку, дрон хорошо управляемый и может залетать довольно далеко, не теряя связи с оператором.

очень технологичный. Машина имеет тепловизионную камеру разрешением 640 x 512 пикселей, что позволяет вести ночную разведку, дрон хорошо управляемый и может залетать довольно далеко, не теряя связи с оператором. Mavic 3 поднимается на высоту до 500 метров и способен "видеть" на 15 километров вокруг (столько же составляет диапазон передачи сигнала на пульт, а заявленная дальность полета – до 30 километров. Этот квадрокоптер может снимать видео в формате 4К и передавать картинку с разрешением с разрешением 1080 (видеосалоны начала 90-х о таком качестве даже не мечтали).

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Также на фронте немало дронов производства американо-китайской компании Autel Robotics.

БПЛА Autel Evo II может снимать видео в формате 8К с частотой до 120 кадров в секунды, подниматься в небо на 7 километров и залетать вдаль на 9 километров.

Такие показатели незаменимы, как при разведке или корректировке "арты", так и при съемке будущих хитов – роликов эффектного поражения российской техники, инфраструктуры и личного состава. Также квадрокоптер Autel EVO II 640T Dual имеет защиту от системы РЭБ (от чего пострадали многие украинские "мавики") и является очень тяжелой целью для врага. Соответственно и цена на такое "чудо" кусается – 9000 долларов против примерно 4000 долларов за Mavic 3T (менее продвинутые представители линейки будут стоить еще дешевле).



Дрон Autel EVO II Dual 640T во время полета/скриншот с видео

Как у Украины с собственным производством дронов

Новым для украинского театра военных действий является британский квадрокоптер Malloy, который нам передали союзники в июле 2023. Этот БПЛА (на самом деле все же не квадро-, а октокоптер, ведь имеет 8 пропеллеров) может перебрасывать оборудование, оружие и даже эвакуировать раненых с линии.Последняя модификация T400 способна поднимать в воздух до 180 кг груза при дальности полета до 70 км и автономной работе 35 минут.Дрон Malloy Т150 / фото MalloyAero

Хватит Украине и собственных проектов – сейчас в нашем государстве есть около двух десятков групп разработчиков БПЛА (большинство – частные, ведь имеем дело с технологиями двойного назначения), каждая из которых имеет не только концепты, но и готовые решения.

Впрочем, по разным причинам в большую серию запустить отечественные дроны до 2022 года не удалось. Вторжение россиян принесло и прозрение, но работа над ошибками дается слишком большой ценой.

Аист-100

Главным украинским дроном-разведчиком тактического уровня является БПЛА "Аист-100" (или Ciconia, латинское название аистов). Это отечественная разработка, автором является компания DeViRo из Днепра.

Проект был реализован в 2017 году, а с 2018 года "Аист-100" уже стоит на вооружении ВСУ и выполняет боевые задания, с 2021 года –официально. Это настоящий народный дрон, ведь приобретение "Аистов" для ВСУ весной 2022 года осуществлялось благодаря пожертвованиям, собранным фондом "Вернись живым".

Аист-100 – основные характеристики:

Размеры воздушного аппарата: 1980 мм/1135 мм

Взлетный вес: 5±0,5 килограмма

Материал: композит стекло-углеволокно

Мотоустановка: электрическая

Максимальная высота полета: 1500 метров

Температурный диапазон: – 20С до +40С

20С до +40С Сопротивление ветру: до 20 м/с

Крейсерская скорость: 60 – 70 км/ч

Максимальная скорость: 120 км/ч

Гарантированная протяженность маршрута: 100 километров (по другим данным

– до 200 километров)

до 200 километров) Время в воздухе: 2 – 2,5 часа

2,5 часа Управление: двухсторонний цифровой канал с шифрованием

Программирование: визуальный режим по спутниковым картам

Система обеспечения полета: автопилот с автоматическим режимом полета и навигации

Система противодействия средствам РЭБ: специальная анти-РЭБ система DeViRo, которая автоматически распознает среду преднамеренной блокировки сигнализации GPS/Glonass, попытки замены навигационного поля

Запуск: ручной/из катапульты

Приземление: Парашютная/посадка на живот

стоимость: 140 000 гривен (примерно 3 800 долларов – почти как "Мавик").

"Аисты" патрулируют или ведут разведку, также эти БПЛА корректируют украинскую "арту" и имеют сотни подтвержденных "ликвидаций". В отличие от гражданских квадрокоптеров "Аист" – относительно всепогодный дрон может работать даже в условиях плотной облачности и мелкого дождя.

Второе преимущество – дальность. "Мавики" способны вести разведку на 5 – 10 километров, в то время как "Аист-100" – это уже десятки километров (так называемый второй эшелон), с этим расстоянием беспилотные авиационные комплексы начинают работать уже для артиллерии с их высокоточными снарядами Excalibur или даже HIMARS. Хотя корректировать выбивание складов, станций РЭБ, ЗРК и яркого "хлопка" в неожиданных местах – это уже задача БпЛА третьего эшелона (например, польского FlyEye 3.0).

"Аист" достаточно эффективно противостоит российским РЭБ, а маленькие размеры делают "его сложной целью для ПВО. Единственная проблема – их мало. Количество "аистов" на службе Сил обороны – это сотни единиц, тогда как фронту нужны тысячи, а пожалуй и десятки тысяч.

"Фурия"

А1-СМ "Фурия" – это БАК (беспилотный авиационный комплекс) от киевской фирмы "Алтон Авиа", первый полет состоялся еще в 2014 году, с тех пор более 100 "Фурий" несут боевое дежурство на фронте по всем направлениям действий украинских артподразделений – как днем, так и ночью.



Фурия и HMMWV / фото VoidWanderer

Комплекс "Фурия" состоит из 3 БПЛА, 3 дневных модулей полезной нагрузки и 2 ночных модулей полезной нагрузки, наземной станции управления и обработки информации, антенн и дополнительного оборудования (для ведения радиоразведки или РХБ-разведки).

– высокое качество видео, камера и зум в беспилотнике качественные и профессиональные, с высоты 800 метров можно легко рассмотреть и прочитать о вреде курения на пачке сигарет, также не станут проблемой тактические знаки на технике врага.Все это дает возможность работать "арте" с ювелирной точностью, не считаться с помехами РЕБ врага. Правда, на выходе видим не слишком приятную цену более чем в 64 тысячи долларов (это цена неплохой квартиры), но за качество и надежность нужно платить.

А1-СМ "Фурия" – основные характеристики:

тип – крыло

крыло взлетная масса – 5,5 килограмма

5,5 килограмма максимальный радиус взаимодействия – до 50 км

до 50 км протяженность маршрута – до 200 км

до 200 км двигатель – электрический

электрический Продолжительность полета – до 3 часов

до 3 часов Скорость максимальная – 130 км/ч

130 км/ч крейсерская скорость – 65 км/ч

65 км/ч камера – дневная/ночная

дневная/ночная цена – примерно 2,5 миллиона гривен (по состоянию на 2022 год)

"Валькирия"

Аналогами "Фурии" являются украинские БПЛА People's Drone PD-1, БпАК-МП-1 Spectator, Raybird-3, а также уже упомянутая выше "Аист-100".

БАК "Валькирия" – состоит из трех беспилотников, наземной системы управления, антенн и дополнительного оборудования. Производится с 2015 года киевской компанией "Авиационные системы Украины". Частичное финансирование проекта, начиная с 2022 года, ведет Фонд Сергея Притулы, т.е. все мы вместе.

Согласно названию "Валькирия" летает над полем боя. Дрон делает это на высоте до 2 километров со скоростью 60 – 100 километров в час. Основная задача БАК – воздушная разведка, видеонаблюдение и корректировка артиллерийского огня. "Валькирия" может эффективно работать как днем, так и ночью.

АСУ-1 "Валькирия" – характеристики

тип: летающее крыло

материалы: EPP, каркас из карбона, композит

максимальный взлетный вес: 3,5 кг

размах крыльев: 1,6 метра

двигатель: электрический

питание: Li-pol

радиус действия: до 34 км

время полета: около 120 минут (нормальные метеоусловия)

крейсерская скорость: 60 км/ч

максимальная скорость: 108 км/ч

практический потолок: 2000 метров

способ взлета: автоматический с рук или леера

способ посадки: автоматическая по-самолетному

температура применения: от -20 °C до +40 °C

цена комплекса – от 800 000 гривен (по состоянию на 2022 год)

"Эльф"

БПЛА "Эльф" производит харьковская компания ELF-systems. Он имеет хорошую защиту против российских РЭБ (родовое название обязывает), может работать до двух часов подряд и в теории даже залетать в тыл противника на глубину до 70 километров в условиях активного противодействия (это фантастическая цифра, которую мало кто достигал в реальности, показатели 30 – 40 километров в боевых условиях считаются на этой войне гроссмейстерскими).

"Эльф" оснащен GNSS-приемником, способным обнаруживать российские средства РЭБ, радиоэлектронной разведки (РЭР) и антидроновые ружья. Для РЭБ "орков" украинский "Эльф" –просто большая птица.

БПЛА "Эльф" – характеристики

размах крыльев: 2,1 метра;

длина: 112 сантиметров;

взлетный вес: 6,2 кг;

вес полезной нагрузки: 2,2 кг;

крейсерская скорость: 85 км/ч;

максимальная скорость: 140 км/ч;

продолжительность полета: до 2 часов;

максимальная дальность полета: 150 км;

двигатель: электрический (мощность 1200 Вт);

рабочая высота: 800–1000 м;

максимальная высота: 3,5 км.

цена – 40 000 евро.



БПЛА "Эльф" / фото ELF-systems

Raybird-3 (ACS-3) – основные характеристики

производитель – Skyeton, Украина

Skyeton, Украина класс – оперативно-тактический

оперативно-тактический размах крыльев – 2960 миллиметров

высота полета – до 3,5 километра

до 3,5 километра радиус передачи данных телеметрии и управления до 120 километров

до 120 километров развертывание комплекса – 15 минут

15 минут время работы – 18 – 28 часов (по другим данным – до 24 часов)

18 – 28 часов (по другим данным – до 24 часов) скорость – 80 км/ч

80 км/ч крейсерская скорость – 110 км/ч

110 км/ч максимальная скорость – 140 км/ч

максимальный взлетный вес – 23 килограмма

23 килограмма полезная нагрузка – 5 килограммов

5 килограммов цена – 18,6 миллиона гривен

На вооружении сил обороны Украины есть и другие БПЛА отечественного производства. Кроме упомянутых, это Spectator, PD-2 и т.д. Также где-то на подходе "Горлица" и "Горлица-2" (украинский аналог Bayraktar TB2) и другие модели.

Главная их проблема – количество, а потому приходится компенсировать отсутствие своих БПЛА чужими. Хорошо, что они активно разрабатываются и производятся союзниками Украины. Впрочем, это дорогое удовольствие, к тому же, как все новое – довольно требовательное и не терпящее непрофессионального к себе отношения.

Чтобы научиться управлять БПЛА Puma или Poseidon, нужно несколько месяцев подготовки, однако на выходе – это мощная боевая единица аэроразведки, от которой не скроются никакие российские "Торы" и "Буки".

Также БПЛА активно передают союзники. Из последних новостей – эстонские EOS С VTOL, которые имеют репутацию неосязаемых и вскоре должны поступить бойцам ГУР. Деньги на дроны для разведчиков собрали волонтеры. Речь идет о 120 миллионах гривен, за эти деньги приобрели 5 наземных станций управления и 15 БПЛА.

Эти эстонские дроны успели хорошо зарекомендовать себя, летом 2022 года первые 4 машины приобрели для сил обороны литовские волонтеры, БПЛА получили имена в честь литовской богини смерти Магилы и с задачей засевать смерть для оккупантов справились отлично.



Приобретаемые литовцами БПЛА EOS C VTOL помогают уничтожать оккупантов / фото armyinform.com

EOS С VTOL – характеристики

назначение – разведывательный БПЛА;

разработчик - Threod Systems (Эстония);

особенности – вертикальный взлет и посадка;

оснастка — электрическая силовая установка, инфракрасные камеры, подвес с Full-HD;

дальность связи – 50 километров;

скорость – до 110 км в час;

полезная нагрузка – 1 килограмм;

время работы – 2 часа;

цена – от 165 000 евро.

Ударники

Не хватает в Украине и концептов ударных дронов. Поскольку в отличие от дронов-разведчиков это чисто военная технология, информации о таких БПЛА меньше, а потому часто их боевое применение становится сюрпризом как для представителей общественности, так и для врага. Последнее особенно важно. В России постоянно пишут об атаках якобы украинскими БПЛА – то ли "Стрижами", то ли UJ-22 Airborne, но забывают = "это не мы".

В семью украинских ударных дронов входит Punisher ("Мститель"), разработанный UA Dynamics.

Комплекс включает в себя один боевой дрон и 3 комплекта аккумуляторов, катапульту, наземную станцию управления + один комплект аккумуляторов, антенный кабель, антенну, баллистический калькулятор, набор модульных компонентов, транспортные кейсы, запасные части и ремонтный набор.

Все это "добро" будет стоить примерно 50 000 долларов, из них 10 000 долларов – сам летательный аппарат.



БПЛА Мститель выполняет задания на фронте / armyinform.com

Для управления комплексом требуются 3 человека – основной пилот и два помощника пилота, в идеале все должны быть взаимозаменяемыми.

Профессия "Мстителя" – сбрасывание бомб на врага, то есть не просто "Мститель", а "Бомбер". Дрон может взять 2 килограмма полезной нагрузки, обычно это 75-мм обломочно-фугасный заряд. БПЛА может залетать на 45 километров и уничтожать вражескую технику там, где этого не ожидает враг.

Комплекс Punisher может иметь медицинско-спасательное назначение и нести контейнер с медикаментами, который сбрасывается для оказания помощи раненым бойцам.

FPV-дроны – звезды соцсетей

В настоящее время звездами соцсетей стали FPV-дроны. Фактически это история уже 2023 года. На эти БПЛА обратили внимание после того, как волонтеры исчерпали все запасы "мавиков" на мировых торговых площадках. Дефицит заставил обратить внимание на более дешевую альтернативу. Так игрушка для фанатов виртуальной реальности стала боевой машиной.

FPV-дрон – это БПЛА-камикадзе (есть варианты с дронами-бомберами), чье предназначение уничтожить цель и показать, как это было.

FPV –сокращение от английского First Person View, то есть "вид от первого лица". Особенностью этих БПЛА является управление дроном через специальные очки с видом от первого лица и эффектом присутствия, как в компьютерной игре. Неудивительно, что среди пилотов FPV-дронов есть немало геймеров.

Режим FPV передает видео с камеры на дроне в режиме реального времени (спасибо "Старлинкам"). Оператор видит местность в специальных очках, словно сидит внутри самого БПЛА. Эти дроны могут развивать скорость более 100 км/ч и поражать цели с большой точностью, залетая даже в люки танков и в узкие окна.

Несмотря на "смешную" для БПЛА цену FPV-дроны могут противостоять влиянию российских РЭС, при этом обладают способностью нести мину калибра 120 мм (или меньшую по размеру гранату). Важно, FPV-дрон может работать почти в любую погоду.



ВСУ активно используют FPV-дроны на поле боя / АрмияInform

FPV-дроны маневренные, быстрые, эффективные, а главное – дешевые. Они стоят меньше "Мавика" (от 500 долларов). Еще одно преимущество – модули, FPV-дроны можно просто собрать в качестве конструктора или вообще напечатать нужную деталь на 3D-принтере.

Звучит так, будто это киберпанк в гостях у стимпанка, но это реальность современной войны.