Какие фракции активнее всего поддерживали принятые Радой законы: статистика КИУ

За 2 года работы Верховной Рады 9-го созыва большинство законов приняли голосами фракций "Слуга народа" и "Голос", а также депутатской группы "Доверие". Зато представители пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" почти не поддерживали принятые парламентом документы.

Комитет избирателей Украины проанализировал голосование за законы, принятые в первые 2 года работы Рады 9-го созыва. Речь идет о поддержанных 552 документах.

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Фракции, которые активно поддерживали принятые Радой законы

По информации КИУ, после 2 лет работы "Слуга народа" потеряла возможность самостоятельно обеспечивать 226 голосов, необходимых для принятия решений. Ведь ее состав уменьшился с 254 депутатов до 244.

Часть нардепов официально исключили из рядов партии, другие – не всегда поддерживают решения, которые предлагаются властью на рассмотрение Рады.

В среднем поддерживают принятые законы 217 из 244 нардепов. Хотя в начале работы парламента 9-го созыва таких было 228.

Среди других фракций и групп чаще всего принятые законы поддерживали

группа "Доверие" – в среднем голосовали 70% фракции, то есть 14 нардепов;

фракция "Голос" – 62% депутатов, 12 нардепов;

"Европейская солидарность" – 54% депутатов;

внефракционные парламентарии – 53%;

"За майбутнє" – 48% ;

"Батькивщина" – 46%.

ОПЗЖ отстает в поддержании законов

Почти не поддерживали законы депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь": в среднем голосовали "за" только 21% депутатов фракции.

Поддержка решений Рады нардепами из пророссийской партии существенно снизилась после того, как в феврале 2021 года Совет по нацбезопасности и обороне ввел персональные санкции против Виктора Медведчука.

Текст сообщения Комитета избирателей Украины:

Два года Рады: большинство законов принято голосами Слуги народа, Доверия и Голоса

Комитет избирателей проанализировал голосование за законы, принятые в первые два года работы Верховной Рады IX созыва. Всего, начиная с 29 августа 2019 года, было принято 552 закона.

По данным КИУ, после двух лет работы "Слуга народа" потеряла возможность самостоятельно обеспечивать 226 голосов, необходимых для принятия решений. Несмотря на то, что в состав фракции входит 244 депутата, в среднем поддерживают принятые законы лишь 217 нардепов. Для сравнения: в начале работы ВР IX созыва в среднем "за" голосовали 228 народных депутатов монобольшинства.

Среди других фракций и групп чаще всего в первые два года работы ВР принятые законы поддерживали депутаты группы "Доверие" и депутаты фракции "Голос". В среднем "за" голосовали 70% депутатов "Доверия" (14 человек) и 62% депутатов "Голоса" (12 человек).

У других фракций и групп показатели поддержки принятых законов ниже. В среднем в первые два года работы "за" голосовали 54% депутатов "Европейской солидарности", 53% – внефракционных, 48% депутатов группы "За майбутнє" и 46% депутатов ВО "Батькивщина".

Почти не поддерживали принятые законы депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" – в среднем голосовали "за" только 21% депутатов фракции. Поддержка решений Рады депутатами ОПЗЖ существенно снизилась после того, как в феврале 2021 года СНБО были введены персональные санкции против В. Медведчука.

"За два года монобольшинство "похудело" на 11 депутатов: из 254 членов фракции в начале работы ВР до 244 по состоянию на сегодня. Часть депутатов была официально исключена из состава фракции. Часть – не всегда поддерживают решения, которые предлагаются властью на рассмотрение ВР. В результате без помощи других фракций и групп по состоянию на сегодня монобольшинство не способно самостоятельно принимать законодательные решения", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.