Комітет виборців України проаналізував голосування за закони, прийняті в перші 2 роки роботи Ради 9-го скликання. Мовиться про підтримані 552 документи.

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Фракції, які найактивніше підтримували прийняти Радою закони

За інформацією КВУ, після 2 років роботи "Слуга народу" втратила можливість самостійно забезпечувати 226 голосів, необхідних для прийняття рішень. Адже її склад зменшився з 254 депутатів до 244.

Частину нардепів офіційно виключили з лав партії, інші – не завжди підтримують рішення, які пропонуються владою на розгляд Ради.

У середньому підтримують прийняті закони 217 із 244 нардепів. Хоча на початку роботи парламенту 9-го скликання таких було 228.

Серед інших фракцій і груп найчастіше прийняті закони підтримували

група "Довіра" – у середньому голосували 70% фракції, тобто 14 нардепів;

фракція "Голос" – 62% депутатів, 12 нардепів;

"Європейська солідарність" – 54% депутатів;

позафракційні парламентарі – 53%;

"За майбутнє" – 48% ;

"Батьківщина" – 46%.

ОПЗЖ пасе задніх у підтримці законів

Майже не підтримували закони депутати "Опозиційної платформи – За життя": у середньому голосували "за" лише 21% депутатів фракції.

Підтримка рішень Ради нардепами із проросійської партії суттєво знизилася після того, як у лютому 2021 року Рада з нацбезпеки та оборони ввела персональні санкції проти Віктора Медведчука.

Текст повідомлення Комітету виборців України:

Два роки Ради: більшість законів ухвалено голосами Слуги Народу, Довіри і Голосу

Комітет виборців проаналізував голосування за закони, прийняті в перші два роки роботи Верховної Ради IX скликання. Всього, починаючи з 29 серпня 2019 року, було ухвалено 552 закони.

За даними КВУ після двох років роботи "Слуга Народу" втратила можливість самостійно забезпечувати 226 голосів, необхідних для прийняття рішень. Попри те, що до складу фракції входить 244 депутати, в середньому підтримують прийняті закони лише 217 нардепів. Для порівняння: на початку роботи ВР IX скликання в середньому "за" голосували 228 народних депутатів монобільшості.

Серед інших фракцій і груп найчастіше у перші два роки роботи ВР прийняті закони підтримували депутати групи "Довіра" та депутати фракції "Голос". В середньому "за" голосували 70% депутатів "Довіри" (14 осіб) та 62% депутатів "Голосу" (12 осіб).

В інших фракцій та груп показники підтримки прийнятих законів є нижчими. В середньому у перші два роки роботи "за" голосували 54% депутатів "Європейської солідарності", 53% позафракційних, 48% депутатів групи "За майбутнє" та 46% депутатів ВО "Батьківщина".

Майже не підтримували прийняті закони депутати "Опозиційної платформи За життя" - в середньому голосували "за" лише 21% депутатів фракції. Підтримка рішень Ради депутатами ОПЗЖ суттєво знизилася після того, як у лютому 2021 року РНБО було введено персональні санкції проти В. Медведчука.

"За два роки монобільшість "схудла" на 11 депутатів: із 254 членів фракції на початку роботи ВР до 244 станом на сьогодні. Частину депутатів було офіційно виключено зі складу фракції. Частина – не завжди підтримують рішення, які пропонуються владою на розгляд ВР. В результаті без допомоги інших фракцій і груп станом на сьогодні монобільшість не є спроможною самостійно ухвалювати законодавчі рішення", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.