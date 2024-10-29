Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, что российский генштаб работает над захватом всей Украины, в том числе части Европы. Но разрабатывать планы и в конечном итоге выполнить их – это разные вещи, которые разделены, с его слов, во времени на десятки, а то и сотни лет.

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На захват 1 облцентра россиянам надо 1 миллион солдат

Механизмы захвата украинских территорий в генштабе России расписаны и предоставлены для принятия решений политическому руководству, чтобы получать финансирование. Так, по словам Свитана, работает военная система.

"Взятая информация с этапов разработки планов может быть разноплановой, начиная с захвата Харькова, Днепра, Одессы, Тернополя, Львова, Варшавы и Берлина, а может и Парижа. Точно до 2026 года у россиян не будет 3-миллионной армии, это невозможно, а именно столько нужно солдат, чтобы захватить Харьков, Днепр и Запорожье, по 1 миллиону военных на 1 областной центр", – отметил Свитан.

Поэтому, по мнению военного эксперта, эти планы вряд ли реальны. Однако он отметил, что ВСУ должны готовиться к худшему варианту. Если немецкая разведка дает определенную информацию изданию Bild о планах российской армии, то стоит относиться к ней серьезно и готовиться противодействовать противнику.

Думаю, что украинский Генштаб, работая над своими десятилетними планами, также учитывает действия врага и разрабатывает механизм того, как давать ему отпор,

– подытожил Свитан.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что Россия не имеет достаточного ресурса, чтобы свое продвижение в Донецкой области ускорить. Помехой планам оккупантов становятся и ландшафтно-рельефные особенности местности в Донецкой области. Он отметил, что следует учитывать и то, что на определенных участках еще с 2014 года размещены линии обороны ВСУ.