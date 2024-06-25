Вероятно, за этим стоит северокавказское отделение Исламского государства Wilayat Kavkaz. Российский публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, как ни парадоксально, но эти люди близки путинской власти.

Обратите внимание За терактом в Дагестане могут стоять спецслужбы России: что на это указывает

Проблем возникает все больше и больше

Наибольшую угрозу российскому президенту сейчас представляют как раз идейно близкие. В частности, на Кавказе это антизападные, антиеврейские, исламские фашисты.

В то же время в Москве и в целом в России у Владимира Путина все больше проблем возникает с z-аудиторией, которой он должен угождать и которая задает вполне законные вопросы о том, почему не реализовываются его угрозы.

Это началось, когда Эммануэль Макрон попустил Путина и сказал, что собирается вводить французские войска в Украину, а также параллельно напомнил, что Франция тоже ядерная страна,

– сказал Пионтковский.

После терактов российской в республике Дагестан, в результате которых погибло 25 человек, Кремль делает вид стабильности, президент страны игнорирует события, не выступая со специальным обращением.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракт против "братства, многонационального единства и конфессиональной неделимости" республики является попыткой расколоть Дагестан. В то же время в МИД России пожаловалось, что террористы в Дагестане пытались посеять межрелигиозную вражду.