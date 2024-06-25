По сообщениям росСМИ, количество жертв по состоянию на 25 июня возросло до 25 человек, ранен 51 человек. В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, кто может стоять за этими терактами.

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Что указывает на причастность спецслужб

Базовых фундаментальных причин терактов, которые все чаще стали происходить в России, очень много.

Вероятнее всего, это работа российских спецслужб, ведь были убиты священники. Как только возникают межконфессиональные конфликты, то за ним однозначно стоят спецслужбы,

– отметил Свитан.

Священников никто никогда не трогает, особенно на Кавказе, а здесь непосредственно удар по священнослужителям и культовым месяцам.

Сейчас у россиян большая проблема с Александром Бортниковым – руководителем ФСБ. Есть несколько потоков спецслужб, которые пытаются сдвинуть его и поставить своих. Один из механизмов – создать проблему и Северный Кавказ для этого идеально подходит.

На Кавказе активизируются освободительные движения

Другая сторона связана с серьезными проблемами Кремля на Северном Кавказе. Сейчас там поднимаются освободительные движения. Соответственно российским спецслужбам нужно запятнать репутацию повстанцев.

Вот они (спецслужбы – 24 Канал) пытаются и этот механизм использовать,

– сказал военный эксперт.

Однако освободительные движения в конце концов приведут к очередной кавказской войне и, возможно, станут началом развала России.

Это уже видно. Недавно были серьезные столкновения в Ингушетии, Дагестане, Ичкерии. Кавказ понемногу начинает бурлить, что со временем приведет к серьезным потрясениям,

– добавил Свитан.

По его словам, россияне сейчас пытаются освободительные движения в глазах мира превратить в терроризм. В то же время Владимир Путин даже не планирует выступать со специальным обращением, чтобы отреагировать на кровавую стрельбу и попытаться сделать хоть какое-то сочувствие.