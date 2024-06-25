За повідомленнями росЗМІ, кількість жертв станом на 25 червня зросла до 25 осіб, поранена 51 особа. У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, хто може стояти за цими терактами.

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Що вказує на причетність спецслужб

Базових фундаментальних причин терактів, які дедалі частіше почали відбуватися у Росії, дуже багато.

Найімовірніше, це робота російських спецслужб, адже були вбиті священники. Як тільки виникають міжконфесійні конфлікти, то за ним однозначно стоять спецслужби,

– зазначив Світан.

Священників ніхто ніколи не чіпає, особливо на Кавказі, а тут безпосередньо удар по священнослужителях й культових місяцях.

Зараз у росіян велика проблема з Алєксандром Бортніковим – керівником ФСБ. Є декілька потоків спецслужб, які намагаються здвинути його й поставити своїх. Один з механізмів – створити проблему й Північний Кавказ для цього ідеально підходить.

На Кавказі активізуються визвольні рухи

Інша сторона пов'язана з серйозними проблемами Кремля на Північному Кавказі. Зараз там підіймаються визвольні рухи. Відповідно російським спецслужбам потрібно заплямувати репутацію повстанців.

От вони (спецслужби – 24 Канал) намагаються і цей механізм використовувати,

– мовив військовий експерт.

Однак визвольні рухи врешті-решт призведуть до чергової кавказької війни й, можливо, стануть початком розвалу Росії.

Це вже видно. Нещодавно були серйозні сутички в Інгушетії, Дагестані, Ічкерії. Кавказ потроху починає бурлити, що з часом призведе до серйозних потрясінь,

– додав Світан.

За його словами, росіяни зараз намагаються визвольні рухи в очах світу перетворити на тероризм. Водночас Владімір Путін навіть не планує виступати зі спеціальним зверненням, щоб відреагувати на криваву стрілянину і спробувати удати хоч якесь співчуття.