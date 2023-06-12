Холера, сальмонеллез и дизентерия: какие инфекции угрожают Югу и как спастись

В результате затопления Юга Украины после подрыва Каховской ГЭС возможна вспышка инфекционных заболеваний. Течение смыло целые кладбища, и сейчас в воде плавают останки погибших животных. Можно ли передвигаться по грязной воде, что делать при первых симптомах инфекции и как быстро могут распространяться болезни – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

В затопленных регионах возможен всплеск инфекций

На Юге Украины сейчас могут возникнуть те же инфекции, которые наблюдали во время наводнения в Европе, Азии и Африке. Это сальмонеллез, дизентерия, гепатит A, холера, красный тиф, увеличение случаев ботулизма и т.д.

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Центр контроля профилактики болезней мониторит и отбирает образцы воды и почвы. Уже есть сообщения об увеличении концентрации химических элементов в воде. Это указывает на попадание агрохимии в грунтовые воды, а дальше уже в питьевую воду. Также работают несколько бригад на выявление инфекционных возбудителей, чтобы посмотреть, насколько загрязнена вода.

Один из критериев – это определение количества кишечной палочки. Она бывает разной и может вызвать серьезные поражения кишечника и даже организма в целом. Также в воде, кроме перечисленных мной ранее инфекций, могут быть ротавирус, энтеровирус и т.д.

Так что такие пробы сейчас отбираются, чтобы понимать, насколько ситуация опасна. Это, конечно, касается подконтрольных нашему правительству территорий.

С оккупированных территорий мы видим только пропагандистские сюжеты о том, что выезжает так называемый Роскомнадзор и якобы проводит какие-то заборы и эвакуирует население. Все это делается только на камеру. В реальности мы знаем от друзей, оставшихся на оккупированной территории, что ничего там не происходит. Нет реальной помощи населению, эвакуацию вообще блокируют. Россияне забирают у людей документы и лодки и совершенно не беспокоятся о тех трупах, которые есть в воде. А они там есть.

Здесь следует заметить еще размывание кладбищ. Находящийся на деоккупированной территории мэр Алешек буквально недавно говорил об этом. Из-за того, что грунтовые воды в городе стоят достаточно высоко, людей не могли хоронить глубоко, как водится. Пески легко размываются водой, поэтому риск попадания трупного яда в воду очень высок.

Если выпить такую воду из колодца, то последствия могут быть от банальной кишечной инфекции с нарушением пищеварения, рвотой и диареей до более серьезных. Эти токсины в больших дозах могут вызвать поражение печени и нервной системы.

Как спастись от инфекций в оккупации

Нужно знать, что делать в этом случае. Симптомы разных заболеваний могут быть одинаковыми, поэтому и подходить к терапии тоже можно одинаково. Если есть понос и рвота – это потеря жидкости, так что нужно потреблять много воды. Для этого лучше использовать специальные растворы, если вы на оккупированных территориях и не имеете такой возможности, то подойдет безопасная бутилированная вода. Это самое простое, что можно делать, чтобы восстановить утраченную жидкость.

Также важно остановить рвоту. Однако останавливать диарею не стоит. Разрекламированные препараты от диареи останавливают выделение жидкости с поносом, но она может скапливаться в кишечнике и вызвать серьезные последствия. Поэтому здесь не столь важно принимать таблетки, как пить много жидкости.

Конечно, если заболевание вызвано бактерией, например сальмонеллезом или дизентерией, то нужно будет использовать антибактериальные препараты.

Заразиться можно и прямо в воде

Все продукты длительного хранения в подтопленных домах следует ополоснуть и термически обработать перед потреблением.

Важно заметить, что заразиться инфекциями можно даже просто передвигаясь в грязной воде. Это касается такой болезни, как лептоспироз, возбудитель которой находится в моче грызунов, обитающих у водоемов. Когда происходит подтопление, то есть риск попадания этого возбудителя в воду. Если человек стоит даже по колено в воде, возбудитель может проникнуть в организм через поврежденную кожу, то есть какие-то микротравмы.

Лептоспироз может спровоцировать серьезные последствия. В первую очередь он поражает почки, что приводит к почечной недостаточности. Случаи возникновения лептоспироза при наводнениях уже встречались в странах Европы.

Всем, кто передвигается по грязной воде, следует пользоваться резиновыми сапогами, чтобы не было контакта кожи с водой. После возвращения домой нужно помыть руки с мылом, ведь вы контактируете с водой, а затем можете прикасаться к лицу. В таком случае заражение может произойти через слизистую.

В течение нескольких лет до 24 февраля 2022 года в бассейнах Азовского и Черного морей не было возбудителя холеры. Однако когда разрушается водоснабжение и водоочистка, то для возбудителя холеры создаются условия для легко распространяться. Важно, что холера не у всех проявляется отчетливо выраженными симптомами. Пациент может иметь легкое течение и его не выявят, а это будет способствовать быстрому распространению болезни. В таких условиях все инфекции могут распространяться очень быстро.