9 удивительных "фишек": Business Insider анализирует боевые приемы ВСУ в войне с Россией

За время полномасштабного вторжения Украина применяла различные инновации для эффективной борьбы с Россией. Союзники предоставили миллиарды долларов военной помощи, при этом украинские воины демонстрируют и собственную ловкость и креативность.

Издание пишет, что украинские защитники придумали немало "фишек" – от установки ракетных установок на гражданские пикапы до пластиковых беспилотников, вооруженных взрывчаткой.

Смотрите также В Госдепе говорят, что армия России почти восстановилась после потерь: это противоречит заявлениям союзников

9 боевых приемов ВСУ

"Кошмаромобиль"

Это самодельная реактивная система залпового огня, которую бойцы установили на кузова гражданских пикапов. Благодаря мобильности пикапов и смертоносной силе реактивных снарядов украинские военные назвали это транспортное средство "Кошмаромобилем".

Авто оборудуют и другим вооружением. Так, одна воинская часть в Купянске установила старые зенитные пушки КС-19 советских времен на гражданские грузовики.

Ракеты "Нептун"

Эффективность собственных ракет "Нептун" Украина продемонстрировала в апреле 2022 года потопив главный корабль Черноморского флота России – крейсер "Москва".

Когда же ракеты доработали. Украина начала использовать ракеты "Нептун" для ударов по Крыму, пишет издание. Уточняют, что именно таким образом было уничтожено несколько российских ПВО С-400.

Дроны "Морской малыш"

Несмотря на то, что Украина не имеет военно-морского флота, нам все же удалось вывести из строя почти треть российских военных кораблей.

Издание отмечает, что украинские военные использовали для атак беспилотные морские дроны, которые метко назвали "Морскими малышами". Эти дроны нанесли серьезный ущерб российским судам.



Морские дроны вывели из строя треть российских кораблей / Фото AP

Дроны-камикадзе

Также одним из изобретений являются самодельные ударные беспилотники, которые изготовлены с использованием недорогих любительских FPV-дронов. Они способны нести взрывчатку, прикрепленную к ним застежками-молниями и скотчем.

Относительно дешевые украинские беспилотники не обязательно могут сравниться с высококлассными барражирующими боеприпасами, но эти летательные аппараты все равно нанесут удары, используя боеголовки РПГ и пластичную взрывчатку,

– говорится в статье.

Использование "затрофейных" танков России

! Эффективность беспилотников как в воздухе, так и на море буквально вызвала бумт в украинской индустрии дронов. Около 200 компаний сосредоточились на производстве беспилотников.

В то же время в Украине все еще не хватает оружия. Издание отмечает, что Киев полагается на оружие, которое предоставляют союзники, но при этом не стесняется использовать и "трофейное" оружие, которое отбирает у врага.

"Украина имеет много российской техники, в том числе российские боевые танки, но ей часто приходится проходить ремонт, прежде чем она может быть использована в бою. И не всегда есть доступ к запчастям", – добавляют аналитики.

Решетки для танков

Украинские войска построили импровизированные "решетки" в попытке защитить бронетехнику от ударов беспилотников – хотя импровизированной брони зачастую все же недостаточно, стоит отметить, что такая же ситуация и у россиян.

Необычное снаряжение ракет

Инновации, которые применяют защитники, не ограничиваются только наземными средствами. Издание отмечает, что наши военные установили на истребители МиГ-29 ракеты AGM-88 HARM, которые предназначены для охоты на радарные системы – беспрецедентное вооружение для украинских самолетов советской разработки из-за западного происхождения ракет и несовместимости с такими бортами.

При этом издание цитирует генерала Ходжеса о том, что модификации самолетов продемонстрировали техническую и тактическую смекалку украинских военных.

Вы не можете просто повесить любую ракету на любой самолет – здесь задействован целый ряд авионики и других аспектов полета и высокоэффективных самолетов. А они это сделали,

– отметил Ходжес.

"Франкен"-оружие

Украинские военные также пытались улучшить и систему ПВО, а для этого "объединили" западные ракеты "земля-воздух" и пусковые установки советских времен. Эту программу называют FrankenSAM – отсылка к "Франкенштейну".

Импровизированная система противовоздушной обороны была создана для защиты энергетической системы Украины в зимний период.

Приманки

Как это работает? Украинские силы используют поставленные США ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9, которые также могут использоваться в качестве ракеты класса "воздух-поверхность".

Украина часто использует "подделки" оружия, чтобы ввести в заблуждение Россию. В частности, речь и о бутафорских танках времен Первой мировой войны.

Конечно, Россия делает то же, но менее удачно, отмечают аналитики. Уточняют, что способ "приманки" становится все сложнее из-за развития военных технологий, в частности, тепловизоров, которые облегчают обнаружение подделок.

Из примеров – Украина размещала сделанные из дерева ракетные установки HIMARS для отвода огня от настоящих целей.